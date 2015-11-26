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King Diamond

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28 янв 2021 : 		 MIKKEY DEE хотел бы увидеть реюнион оригинального состава KING DIAMOND

11 янв 2021 : 		 KING DIAMOND с сыном

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22 ноя 2020 : 		 Фильтры от KING DIAMOND

1 окт 2020 : 		 Переиздание KING DIAMOND выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Пазл KING DIAMOND выйдет осенью

12 апр 2020 : 		 Переиздания альбомов KING DIAMOND выйдут в мае

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Комиксы от KING DIAMOND



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KING DIAMOND совместно с Z2 Comics выпустит комиксы на основе "Abigail".

«Комиксы на основе одной из моих историй — настоящая сбывшаяся мечта! Работать с Z2 и их автором Dan'ом Watters'ом, а также таким художником, как Damien Worm, — просто невероятно, и это значит, что всё будет сделано по высшему разряду. Не только мои фанаты, но и просто фанаты хоррора по достоинству оценят мрачность и криповость этого проекта. Я с нетерпением жду, когда мы всё представим, случится это ближе к Хэллоуину. Abigail вновь восстанет!»

KING DIAMOND Partners With Z2 COMICS For Graphic Novel Adaptation Of



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

olly71


25 апр 2021, 12:48		Лишь бы альбом не писать.

for example


25 апр 2021, 14:33		Именно этот комментарий я и ожидал здесь увидеть.

artmageddon


25 апр 2021, 16:26		а потом если и запишут то перезапись Абигейл)


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