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Комиксы от KING DIAMOND



KING DIAMOND совместно с Z2 Comics выпустит комиксы на основе "Abigail".



«Комиксы на основе одной из моих историй — настоящая сбывшаяся мечта! Работать с Z2 и их автором Dan'ом Watters'ом, а также таким художником, как Damien Worm, — просто невероятно, и это значит, что всё будет сделано по высшему разряду. Не только мои фанаты, но и просто фанаты хоррора по достоинству оценят мрачность и криповость этого проекта. Я с нетерпением жду, когда мы всё представим, случится это ближе к Хэллоуину. Abigail вновь восстанет!»







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