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*XXV — бабка ягодка опять! 59
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
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King Diamond

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13 апр 2023 : 		 KING DIAMOND в Metalocalypse

6 мар 2023 : 		 MIKKEY DEE не отказался бы от сотрудничества с KING DIAMOND

20 дек 2022 : 		 MICHAEL SWEET: «KING DIAMOND совсем не такой!»

30 ноя 2022 : 		 KING DIAMOND о разнице в сочинении материала для KING DIAMOND и MERCYFUL FATE

29 окт 2022 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «У нас полно материала»

10 окт 2022 : 		 KING DIAMOND — о том, как на отчисления от кавер-версии METALLICA на MERCYFUL FATE он купил себе машину

18 сен 2022 : 		 ANDY LA ROCQUE: «KING DIAMOND точно работает над альбомом!»

5 сен 2022 : 		 KING DIAMOND: «Люди обалдеют от нового шоу»

9 авг 2022 : 		 KING DIAMOND встретился с Героем

8 авг 2022 : 		 KING DIAMOND — о том, почему MICHAEL'a DENNER'a не пригласили в нынешний состав MERCYFUL FATE

23 мар 2022 : 		 Нового KING DIAMOND до 2023 не будет

3 фев 2022 : 		 KING DIAMOND работает над текстами

15 янв 2022 : 		 Вышли колыбельные KING DIAMOND And MERCYFUL FATE

27 дек 2021 : 		 Участники THE BLACK DAHLIA MURDER вместе с Two Minutes To Late Night Crew исполняют KING DIAMOND

10 сен 2021 : 		 MIKKEY DEE: «В конце у KING DIAMOND я чувствовал себя зажато»

25 июн 2021 : 		 KING DIAMOND обещает два альбома в 2022 году

12 июн 2021 : 		 KING DIAMOND должны выпустить альбом до тура

25 апр 2021 : 		 Комиксы от KING DIAMOND

5 апр 2021 : 		 MIKKEY DEE исполняет KING DIAMOND

26 фев 2021 : 		 Музыканты EXODUS, EVILE, LET US PREY исполняют KING DIAMOND

24 фев 2021 : 		 Гитарист KING DIAMOND заявил, что новый альбом группы будет более органичным

5 фев 2021 : 		 KING DIAMOND об альбомах MERCYFUL FATE, KING DIAMOND

31 янв 2021 : 		 Бывший басист KING DIAMOND: «А я тоже не против!»

28 янв 2021 : 		 MIKKEY DEE хотел бы увидеть реюнион оригинального состава KING DIAMOND

11 янв 2021 : 		 KING DIAMOND с сыном

23 ноя 2020 : 		 ЕР KING DIAMOND доступен для прослушивания
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KING DIAMOND в Metalocalypse



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KING DIAMOND опубликовал следующее сообщение:

«Я очень рад объявить, что я и Livia Zita принимаем участие в новом фильме #Metalocalypse! Спасибо нашему дорогому другу Brendon Small за то, что пригласил нас!»

KING DIAMOND Says He's "Thrilled" To Be Taking Part In Upcoming Metalocalypse: Army Of The Doomstar Movie




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