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KING DIAMOND в Metalocalypse



KING DIAMOND опубликовал следующее сообщение:



«Я очень рад объявить, что я и Livia Zita принимаем участие в новом фильме #Metalocalypse! Спасибо нашему дорогому другу Brendon Small за то, что пригласил нас!»







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