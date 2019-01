сегодня



Фрагмент нового DVD KING DIAMOND



25 января Metal Blade Records выпустит долгожданный долгострой — концертный релиз KING DIAMOND "Songs For The Dead Live", который будет доступен в следующих вариантах:



2DVD/CD 6-Panel Digipak

Blu-ray (includes audio digital download of Philadelphia Show)

special edition box set with 5 discs (2DVD, 2CD, 1 Blu-ray) plus poster, flier, laminate, setlist, ticket, sticker, and guitar pick (limited to 3000 copies)

opaque blue with white splatter vinyl (U.S. retail exclusive - limited to 600 copies)

opaque red with black splatter vinyl (U.S. webstore exclusive - limited to 200 copies)

opaque white with black splatter vinyl (U.S. webstore exclusive - limited to 200 copies)

180g black vinyl (EU exclusive)

transparent amber marbled vinyl (EU exclusive - limited to 700 copies)

clear ghost white vinyl (EU exclusive - limited to 500 copies)

orange-brown/black marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

black/purple melt vinyl (Nuclear Blast exclusive - limited to 200 copies)

orange/red marbled vinyl (Napalm exclusive - limited to 300 copies)

clear lavender marbled vinyl (EMP exclusive - limited to 200 copies)

clear ash grey marbled vinyl (Bengan exclusive - limited to 200 copies)

pink blue marbled vinyl (Ebay exclusive - limited to 200 copies)



Graspop Metal Meeting:



01. Out From The Asylum



02. Welcome Home



03. Sleepless Nights



04. Halloween



05. Eye Of The Witch



06. Melissa



07. Come To The Sabbath



08. Them



09. Funeral



10. Arrival



11. A Mansion In Darkness



12. The Family Ghost



13. The 7th Day Of July 1777



14. Omens



15. The Possession



16. Abigail



17. Black Horsemen



18. Insanity



The Fillmore:



01. Out From The Asylum



02. Welcome Home



03. Sleepless Nights



04. Eye Of The Witch



05. Halloween



06. Melissa



07. Come To The Sabbath



08. Them



09. Funeral



10. Arrival



11. A Mansion In Darkness



12. The Family Ghost



13. The 7th Day Of July 1777



14. Omens



15. The Possession



16. Abigail



17. Black Horsemen



18. Insanity



Фрагмент из этого релиза, исполнение композиции "Black Horsemen (Live at The Fillmore)", доступно ниже.











































+3 -0









просмотров: 581