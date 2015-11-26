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KING DIAMOND работает над текстами



KING DIAMOND опубликовал фотографию в Инстаграм, подписанную следующим образом:



«В своем логове работаю над текстами для нового альбома. Пока слова могут быть немного размытыми, но в свое время безумие раскроется, и не говорите потом, что вас не предупреждали!»













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