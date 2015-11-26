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King Diamond

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3 фев 2022 : 		 KING DIAMOND работает над текстами

15 янв 2022 : 		 Вышли колыбельные KING DIAMOND And MERCYFUL FATE

27 дек 2021 : 		 Участники THE BLACK DAHLIA MURDER вместе с Two Minutes To Late Night Crew исполняют KING DIAMOND

10 сен 2021 : 		 MIKKEY DEE: «В конце у KING DIAMOND я чувствовал себя зажато»

25 июн 2021 : 		 KING DIAMOND обещает два альбома в 2022 году

12 июн 2021 : 		 KING DIAMOND должны выпустить альбом до тура

25 апр 2021 : 		 Комиксы от KING DIAMOND

5 апр 2021 : 		 MIKKEY DEE исполняет KING DIAMOND

26 фев 2021 : 		 Музыканты EXODUS, EVILE, LET US PREY исполняют KING DIAMOND

24 фев 2021 : 		 Гитарист KING DIAMOND заявил, что новый альбом группы будет более органичным

5 фев 2021 : 		 KING DIAMOND об альбомах MERCYFUL FATE, KING DIAMOND

31 янв 2021 : 		 Бывший басист KING DIAMOND: «А я тоже не против!»

28 янв 2021 : 		 MIKKEY DEE хотел бы увидеть реюнион оригинального состава KING DIAMOND

11 янв 2021 : 		 KING DIAMOND с сыном

23 ноя 2020 : 		 ЕР KING DIAMOND доступен для прослушивания

22 ноя 2020 : 		 Фильтры от KING DIAMOND

1 окт 2020 : 		 Переиздание KING DIAMOND выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Пазл KING DIAMOND выйдет осенью

12 апр 2020 : 		 Переиздания альбомов KING DIAMOND выйдут в мае

2 апр 2020 : 		 Классика KING DIAMOND выйдет на винле

13 мар 2020 : 		 KING DIAMOND не поедет в Мексику

22 дек 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «На новом альбоме мы вернёмся к корням»

1 дек 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND отметил день рождения на сцене

25 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KING DIAMOND

18 ноя 2019 : 		 Видео с выступления KING DIAMOND

8 ноя 2019 : 		 Новая песня KING DIAMOND
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KING DIAMOND работает над текстами



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KING DIAMOND опубликовал фотографию в Инстаграм, подписанную следующим образом:

«В своем логове работаю над текстами для нового альбома. Пока слова могут быть немного размытыми, но в свое время безумие раскроется, и не говорите потом, что вас не предупреждали!»

KING DIAMOND Is Working On Lyrics For Long-Awaited 'The Institute' Album





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