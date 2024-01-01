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KING DIAMOND о новом материале KING DIAMOND и MERCYFUL FATE



В новом интервью для El Planeta Del Rock легендарный датский вокалист King Diamond рассказал о планах по записи и гастролям как KING DIAMOND, так и MERCYFUL FATE:



«Мы не собирались давать концерты в этом году. Мы очень заняты. И MERCYFUL FATE, и KING DIAMOND сочиняют новый материал. KING DIAMOND также работают над предстоящего релизом нового альбома и тура. Первый тур, надеюсь, состоится — он планируется прямо сейчас — в США в конце года с совершенно новым альбомом. Это будет первый альбом из двух в этой серии. И MERCYFUL FATE тоже сочиняют и записывают. Альбом KING DIAMOND выйдет первым. На нём мы остановились, когда начался COVID. Лейбл Metal Blade Records посоветовал продолжить с того же места, где мы остановились. И это должен был быть следующий альбом KING DIAMOND, и он будет. Когда мы закончим работу над новым альбомом KING DIAMOND и отправимся в турне, у MERCYFUL FATE будет новый альбом, готовый к выпуску. И тогда мы отправимся в турне с обновленным шоу-продакшном и всем остальным. И когда всё это закончится, следующий альбом KING DIAMOND будет готов к выходу. И я даже знаю, как будет выглядеть постановка на сцене KING DIAMOND в этот раз, а также в следующем туре. Так что многое уже запланировано».



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