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*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 44
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
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King Diamond

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25 фев 2024 : 		 KING DIAMOND о новом материале KING DIAMOND и MERCYFUL FATE

15 янв 2024 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Как только мы закончим работу над парой песен, мы, вероятно, выпустим их»

31 окт 2023 : 		 Новое видео KING DIAMOND

24 окт 2023 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «В следующем году всё может быть»

13 апр 2023 : 		 KING DIAMOND в Metalocalypse

6 мар 2023 : 		 MIKKEY DEE не отказался бы от сотрудничества с KING DIAMOND

20 дек 2022 : 		 MICHAEL SWEET: «KING DIAMOND совсем не такой!»

30 ноя 2022 : 		 KING DIAMOND о разнице в сочинении материала для KING DIAMOND и MERCYFUL FATE

29 окт 2022 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «У нас полно материала»

10 окт 2022 : 		 KING DIAMOND — о том, как на отчисления от кавер-версии METALLICA на MERCYFUL FATE он купил себе машину

18 сен 2022 : 		 ANDY LA ROCQUE: «KING DIAMOND точно работает над альбомом!»

5 сен 2022 : 		 KING DIAMOND: «Люди обалдеют от нового шоу»

9 авг 2022 : 		 KING DIAMOND встретился с Героем

8 авг 2022 : 		 KING DIAMOND — о том, почему MICHAEL'a DENNER'a не пригласили в нынешний состав MERCYFUL FATE

23 мар 2022 : 		 Нового KING DIAMOND до 2023 не будет

3 фев 2022 : 		 KING DIAMOND работает над текстами

15 янв 2022 : 		 Вышли колыбельные KING DIAMOND And MERCYFUL FATE

27 дек 2021 : 		 Участники THE BLACK DAHLIA MURDER вместе с Two Minutes To Late Night Crew исполняют KING DIAMOND

10 сен 2021 : 		 MIKKEY DEE: «В конце у KING DIAMOND я чувствовал себя зажато»

25 июн 2021 : 		 KING DIAMOND обещает два альбома в 2022 году

12 июн 2021 : 		 KING DIAMOND должны выпустить альбом до тура

25 апр 2021 : 		 Комиксы от KING DIAMOND

5 апр 2021 : 		 MIKKEY DEE исполняет KING DIAMOND

26 фев 2021 : 		 Музыканты EXODUS, EVILE, LET US PREY исполняют KING DIAMOND

24 фев 2021 : 		 Гитарист KING DIAMOND заявил, что новый альбом группы будет более органичным

5 фев 2021 : 		 KING DIAMOND об альбомах MERCYFUL FATE, KING DIAMOND
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KING DIAMOND о новом материале KING DIAMOND и MERCYFUL FATE



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В новом интервью для El Planeta Del Rock легендарный датский вокалист King Diamond рассказал о планах по записи и гастролям как KING DIAMOND, так и MERCYFUL FATE:

«Мы не собирались давать концерты в этом году. Мы очень заняты. И MERCYFUL FATE, и KING DIAMOND сочиняют новый материал. KING DIAMOND также работают над предстоящего релизом нового альбома и тура. Первый тур, надеюсь, состоится — он планируется прямо сейчас — в США в конце года с совершенно новым альбомом. Это будет первый альбом из двух в этой серии. И MERCYFUL FATE тоже сочиняют и записывают. Альбом KING DIAMOND выйдет первым. На нём мы остановились, когда начался COVID. Лейбл Metal Blade Records посоветовал продолжить с того же места, где мы остановились. И это должен был быть следующий альбом KING DIAMOND, и он будет. Когда мы закончим работу над новым альбомом KING DIAMOND и отправимся в турне, у MERCYFUL FATE будет новый альбом, готовый к выпуску. И тогда мы отправимся в турне с обновленным шоу-продакшном и всем остальным. И когда всё это закончится, следующий альбом KING DIAMOND будет готов к выходу. И я даже знаю, как будет выглядеть постановка на сцене KING DIAMOND в этот раз, а также в следующем туре. Так что многое уже запланировано».

Продолжение читайте здесь.




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