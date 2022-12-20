20 дек 2022



MICHAEL SWEET: «KING DIAMOND совсем не такой!»



Четвёртого декабря MICHAEL SWEET впервые встретился с KING'ом DIAMOND'ом и сказал, что эта встреча полностью разрушила его представления об этом человеке:



«Я познакомился с Kim'ом, King'ом Diamond'ом из MERCYFUL FATE. За все эти годы у меня сложилось определённое представление о Kim'e, а потом я встретил его, и он был очень вежлив — он один из самых приятных парней, которых я когда-либо встречал. Он был очень радушен и дружелюбен, сфотографировался, пожал мне руку, посмотрел в глаза и поддержал разговор. И было видно, что он заинтересован в общении. И я был просто потрясён. Все мои представления были полностью разрушены, потому что я подумал: "Ладно, это парень, которому мы, вероятно, не нравимся, или я ему не нравлюсь". А у нас был прекрасный разговор. Если бы мы пошли на ужин и поужинали, у нас, вероятно, был бы отличный ужин. Но мы — полярные противоположности. Это очень интересно. И в конце концов это заставляет меня понять, что мы все одинаковы — мы все из плоти и крови; у нас у всех есть чувства; у нас у всех есть эмоции; и большинство из них похожи».











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