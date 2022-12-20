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*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
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*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
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King Diamond

*



20 дек 2022 : 		 MICHAEL SWEET: «KING DIAMOND совсем не такой!»

30 ноя 2022 : 		 KING DIAMOND о разнице в сочинении материала для KING DIAMOND и MERCYFUL FATE

29 окт 2022 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «У нас полно материала»

10 окт 2022 : 		 KING DIAMOND — о том, как на отчисления от кавер-версии METALLICA на MERCYFUL FATE он купил себе машину

18 сен 2022 : 		 ANDY LA ROCQUE: «KING DIAMOND точно работает над альбомом!»

5 сен 2022 : 		 KING DIAMOND: «Люди обалдеют от нового шоу»

9 авг 2022 : 		 KING DIAMOND встретился с Героем

8 авг 2022 : 		 KING DIAMOND — о том, почему MICHAEL'a DENNER'a не пригласили в нынешний состав MERCYFUL FATE

23 мар 2022 : 		 Нового KING DIAMOND до 2023 не будет

3 фев 2022 : 		 KING DIAMOND работает над текстами

15 янв 2022 : 		 Вышли колыбельные KING DIAMOND And MERCYFUL FATE

27 дек 2021 : 		 Участники THE BLACK DAHLIA MURDER вместе с Two Minutes To Late Night Crew исполняют KING DIAMOND

10 сен 2021 : 		 MIKKEY DEE: «В конце у KING DIAMOND я чувствовал себя зажато»

25 июн 2021 : 		 KING DIAMOND обещает два альбома в 2022 году

12 июн 2021 : 		 KING DIAMOND должны выпустить альбом до тура

25 апр 2021 : 		 Комиксы от KING DIAMOND

5 апр 2021 : 		 MIKKEY DEE исполняет KING DIAMOND

26 фев 2021 : 		 Музыканты EXODUS, EVILE, LET US PREY исполняют KING DIAMOND

24 фев 2021 : 		 Гитарист KING DIAMOND заявил, что новый альбом группы будет более органичным

5 фев 2021 : 		 KING DIAMOND об альбомах MERCYFUL FATE, KING DIAMOND

31 янв 2021 : 		 Бывший басист KING DIAMOND: «А я тоже не против!»

28 янв 2021 : 		 MIKKEY DEE хотел бы увидеть реюнион оригинального состава KING DIAMOND

11 янв 2021 : 		 KING DIAMOND с сыном

23 ноя 2020 : 		 ЕР KING DIAMOND доступен для прослушивания

22 ноя 2020 : 		 Фильтры от KING DIAMOND

1 окт 2020 : 		 Переиздание KING DIAMOND выйдет осенью
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|||| 20 дек 2022

MICHAEL SWEET: «KING DIAMOND совсем не такой!»



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Четвёртого декабря MICHAEL SWEET впервые встретился с KING'ом DIAMOND'ом и сказал, что эта встреча полностью разрушила его представления об этом человеке:

«Я познакомился с Kim'ом, King'ом Diamond'ом из MERCYFUL FATE. За все эти годы у меня сложилось определённое представление о Kim'e, а потом я встретил его, и он был очень вежлив — он один из самых приятных парней, которых я когда-либо встречал. Он был очень радушен и дружелюбен, сфотографировался, пожал мне руку, посмотрел в глаза и поддержал разговор. И было видно, что он заинтересован в общении. И я был просто потрясён. Все мои представления были полностью разрушены, потому что я подумал: "Ладно, это парень, которому мы, вероятно, не нравимся, или я ему не нравлюсь". А у нас был прекрасный разговор. Если бы мы пошли на ужин и поужинали, у нас, вероятно, был бы отличный ужин. Но мы — полярные противоположности. Это очень интересно. И в конце концов это заставляет меня понять, что мы все одинаковы — мы все из плоти и крови; у нас у всех есть чувства; у нас у всех есть эмоции; и большинство из них похожи».






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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20 дек 2022
r
resurgamresponses
так что я не понял, КД это человек чтоли? не инопланетянин? вот тебе на
Великий КД очень словоохотлив я помню его интервью, где он ответы давал по странице текста TimesNR 14
20 дек 2022
r
resurgamresponses
сразу же проверил здесь, ага есть инт 2007, класс почитаю. там есть ответы по 2 стр TNR14
20 дек 2022
o
olly71
Эта божья овечка наверно думала что Кинг спит исключительно в гробу а питается только сырым мясом с кровью. А тут блин оказалось что это такой же человек просто имидж такой . вот блин разочарование .
20 дек 2022
r
resurgamresponses
olly71, ага ппц, ну или это такой прием, типа КД это вампир а тут прикинулся человеком для Майкла ))))))))))))

просмотров: 771

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