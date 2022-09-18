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*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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King Diamond

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18 сен 2022 : 		 ANDY LA ROCQUE: «KING DIAMOND точно работает над альбомом!»

5 сен 2022 : 		 KING DIAMOND: «Люди обалдеют от нового шоу»

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25 июн 2021 : 		 KING DIAMOND обещает два альбома в 2022 году

12 июн 2021 : 		 KING DIAMOND должны выпустить альбом до тура

25 апр 2021 : 		 Комиксы от KING DIAMOND

5 апр 2021 : 		 MIKKEY DEE исполняет KING DIAMOND

26 фев 2021 : 		 Музыканты EXODUS, EVILE, LET US PREY исполняют KING DIAMOND

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5 фев 2021 : 		 KING DIAMOND об альбомах MERCYFUL FATE, KING DIAMOND

31 янв 2021 : 		 Бывший басист KING DIAMOND: «А я тоже не против!»

28 янв 2021 : 		 MIKKEY DEE хотел бы увидеть реюнион оригинального состава KING DIAMOND

11 янв 2021 : 		 KING DIAMOND с сыном

23 ноя 2020 : 		 ЕР KING DIAMOND доступен для прослушивания

22 ноя 2020 : 		 Фильтры от KING DIAMOND

1 окт 2020 : 		 Переиздание KING DIAMOND выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Пазл KING DIAMOND выйдет осенью

12 апр 2020 : 		 Переиздания альбомов KING DIAMOND выйдут в мае

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13 мар 2020 : 		 KING DIAMOND не поедет в Мексику
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ANDY LA ROCQUE: «KING DIAMOND точно работает над альбомом!»



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ANDY LA ROCQUE рассказал о том, как идёт работа над новым альбомом KING DIAMOND:

«Он сейчас больше занят с MERCYFUL FATE, но мы немного обсуждаем и нашу работу. В январе я отправил ему кучу песен, над аранжировками которых мы начали работать весной. Но потом он переключился MERCYFUL FATE. Так что как только они закончат тур MERCYFUL FATE осенью, мы снова возьмёмся за работу и продолжим её. Итак, у нас есть куча песен. И, конечно же, King тоже напишет несколько песен. Так что песен для альбома будет много, это точно. Поэтому можно сказать, что мы совершенно точно работаем над альбомом».




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18 сен 2022
N
Nihel
Как они задолбали, единственный старпер от которого я хоть чего то хорошего жду и тот тянет кота за яйки. Ну нельзя же так.
18 сен 2022
o
olly71
Следующие 2-3 года он будет записывать альбом для MERCYFUL FATE потом он поедет на год в турне рекламировать новый альбом MERCYFUL FATE потом лет 5-10 он будет отдыхать после таких напряжёных гастролей и записи . Ведь у него молодая жена и маленький сын с которыми он обещал быть как можно чаще. А вот потом уже и настанет очередь его второй группы . Так что пока кури ANDY LA ROCQUE
18 сен 2022
rassol
Это уже даже не смешно.

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