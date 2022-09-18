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ANDY LA ROCQUE: «KING DIAMOND точно работает над альбомом!»



ANDY LA ROCQUE рассказал о том, как идёт работа над новым альбомом KING DIAMOND:



«Он сейчас больше занят с MERCYFUL FATE, но мы немного обсуждаем и нашу работу. В январе я отправил ему кучу песен, над аранжировками которых мы начали работать весной. Но потом он переключился MERCYFUL FATE. Так что как только они закончат тур MERCYFUL FATE осенью, мы снова возьмёмся за работу и продолжим её. Итак, у нас есть куча песен. И, конечно же, King тоже напишет несколько песен. Так что песен для альбома будет много, это точно. Поэтому можно сказать, что мы совершенно точно работаем над альбомом».







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