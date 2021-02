сегодня



Музыканты EXODUS, EVILE, LET US PREY исполняют KING DIAMOND



Marc Lopes (LET US PREY, ROSS THE BOSS) совместно с Courtney Cox (The Iron Maidens), OL'ом Drake'ом (Evile), Jack'ом Gibson'ом (Exodus) и Matt'ом Thompson'ом (King Diamond) записали карантинное видео на нетленку KING DIAMOND “A Mansion In Darkness”.







