KING DIAMOND — о том, как на отчисления от кавер-версии METALLICA на MERCYFUL FATE он купил себе машину



В 1998 году участники METALLICA воздали должное MERCYFUL FATE, записав попурри из классических песен группы на альбоме "Garage Inc." Названное "Mercyful Fate", попурри включало фрагменты из песен "Satan's Fall", "Curse of the Pharaohs", "A Corpse Without Soul", "Into the Coven" и "Evil". На вопрос рок-н-ролльного комика Дина Делрея из подкаста "Let There Be Talk", являются ли гонорары от трибьюта METALLICA хорошим подспорьем в те времена, когда две группы King'a Diamond'a — KING DIAMOND и MERCYFUL FATE — не гастролируют, датский хэви-металлист ответил:



«Когда вышло попурри METALLICA, это было здорово. Я тогда купил себе Corvette. В то время у меня был чёрный Corvette, который я не смог бы купить в других обстоятельствах. У меня был Trans Am — я продал его и купил Corvette. Таков был первоначальный эффект в то время. Сейчас, наверное, если они сделают что-то особенное, то это принесёт какую-то сумму, но совсем не такую, на которую можно будет жить, могу вам сказать. То же самое... Я сделал кое-что с VOLBEAT — песню, к которой я написал половину текста ["Room 24"], и она была номинирована на Грэмми. Я не могу питаться на эти деньги, я не могу платить за квартиру и т. п. Но наш собственный материал заходит довольно неплохо. Мы проводим успешные туры. Постоянно появляются новые проекты».







