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King Diamond

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9 янв 2019 : 		 Концертное видео KING DIAMOND из нового DVD

4 янв 2019 : 		 Концертное видео из нового DVD KING DIAMOND

20 дек 2018 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

14 дек 2018 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

7 дек 2018 : 		 Новый DVD KING DIAMOND выйдет зимой

1 ноя 2018 : 		 Трейлер нового DVD KING DIAMOND

10 авг 2018 : 		 Цветные винилы KING DIAMOND выйдут осенью

15 июл 2018 : 		 Переиздания KING DIAMOND выйдут в августе

3 июл 2018 : 		 Вышли цветные винилы KING DIAMOND

28 май 2018 : 		 Переиздание KING DIAMOND доступно для прослушивания

18 апр 2018 : 		 Винилы KING DIAMOND выйдут весной

4 апр 2018 : 		 KING DIAMOND готовы войти в студию

20 ноя 2017 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «У нас есть идеи для альбома»

1 ноя 2017 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

5 окт 2017 : 		 Статуэтка KING DIAMOND выйдет в 2018

11 июл 2017 : 		 KING DIAMOND стал отцом

23 май 2017 : 		 Гитарист KING DIAMOND о новом альбоме

13 окт 2016 : 		 KING DIAMOND о DVD и новом альбоме

26 июн 2016 : 		 Видео с выступления KING DIAMOND

14 июн 2016 : 		 Видео полного концерта KING DIAMOND

11 июн 2016 : 		 В 2012 году DAVE MUSTAINE "запретил" KING DIAMOND'у выходить на сцену с VOLBEAT

8 июн 2016 : 		 Видео с выступления KING DIAMOND

4 май 2016 : 		 KING DIAMOND здоров, в голосе и ещё может

4 дек 2015 : 		 KING DIAMOND отменил ещё один концерт

3 дек 2015 : 		 У KING DIAMOND острый ларингит

21 ноя 2015 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND
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Концертное видео KING DIAMOND из нового DVD



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Исполнение трека "Arrival (Live At Graspop)", взятого из предстоящего DVD/Blu-ray KING DIAMOND "Songs For The Dead Live", доступно для просмотра ниже. Издание выйдет 25 января на Metal Blade Records.



Watch KING DIAMOND Perform
















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