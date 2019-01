сегодня



Концертное видео KING DIAMOND из нового DVD



Исполнение трека "Arrival (Live At Graspop)", взятого из предстоящего DVD/Blu-ray KING DIAMOND "Songs For The Dead Live", доступно для просмотра ниже. Издание выйдет 25 января на Metal Blade Records.







































+3 -0









просмотров: 662