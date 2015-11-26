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King Diamond

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Гитарист KING DIAMOND о записи новых песен



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Гитарист KING DIAMOND Andy LaRocque сообщает:

«Я на самом деле сочиняю песни для нового альбома King Diamond. Думаю, фанатам будет интересно узнать, что King придерживается своей линии. У него есть кое-какие идеи, и я уверен, что очень скоро он приступит к записи этих самых идей, хотя, что касается лирики и историй для альбома, у него уже было немало материала и до этого. Честно говоря, прямо до нашего с вами разговора я сидел и записывал кое-какой материал, часть моего вклада в предстоящий альбом. Но помимо этого у меня ещё много работы в студии с клиентами со всего света».

По поводу готовности к выпуску нового альбома в 2019 LaRocque сказал следующее:

«Скорее всего, в этом году, в девятнадцатом. Я очень на это надеюсь. Я ничего не буду говорить точно, потому что не знаю, что и как там происходит. Но на данный момент мы работаем над сочинением песен, и как только закончим, сразу же приступим к их записи. Посмотрим, но работа определённо ведётся. Давно пора. Ведь если подумать, с того момента как мы выпустили свой последний альбом, прошло целых одиннадцать лет. Так что сейчас самое время. Могу сказать, что на настоящее время материал создаётся в духе того, что люди от нас ожидают. Я не буду утверждать, что он будет похож на, скажем, новый "Abigale" с таким звуком, но по стилю это будет классический King Diamond. Вот и всё, что я могу сказать».

Guitarist ANDY LAROCQUE Talks New KING DIAMOND Album вЂ“ вЂњItвЂ™s Definitely About Time We Released Something NewвЂќ










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