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KING DIAMOND: «Люди обалдеют от нового шоу»



KING DIAMOND в рамках недавнего интервью заявил, что готовит нечто особенное для будущих концертов:



«Что касается KING DIAMOND, то для этого альбома у нас запланирована совершенно особенная вещь. Это будет история двух альбомов. Релиз состоится в следующем году. А гастроли летом — таков план. Но для KING DIAMOND мы создаем нечто такое, чего вы никогда раньше не видели на сцене — не в этом ключе. И со светотехником, он тоже никогда не делал этого таким образом... Всё совсем другое, очень нездоровое. Вы никогда не видели музыкантов, стоящих на сцене в таком свете. Будет очень темно. Они должны научиться играть в тёмных помещениях. Это безумие. Я знаю, что наш осветитель не может дождаться момента, когда мы это сделаем. Я показал ему несколько фотографий, на которых изображены те чувства, которые я хочу показать, те декорации, которые я хочу, и всё в таком духе... Когда люди увидят это, они просто обалдеют, я уверен в этом на сто процентов!»







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