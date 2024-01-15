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Гитарист KING DIAMOND: «Как только мы закончим работу над парой песен, мы, вероятно, выпустим их»



В новом интервью Friday 13th Metal гитарист KING DIAMOND Andy La Rocque рассказал о ходе работы над новым альбомом группы. Первый за 17 лет студийный полноформатник KING DIAMOND, получивший название "The Institute", ориентировочно выйдет до конца года на Metal Blade. Он будет выпущен в виде концептуальной истории ужасов на двух пластинках, а вторая часть появится позже. Andy сказал:



«У нас есть песни. Я послал [фронтмену KING DIAMOND] кучу песен уже давно на самом деле. И мы начали работать над ними, с аранжировками и прочим. А потом начался тур MERCYFUL FATE, и они были заняты. Я думаю, что они собираются записать один или два сингла с MERCYFUL FATE. Но я разговаривал с Кингом буквально неделю назад, и он сказал, что собирается приступить к работе вчера. Так что сейчас он начинает всё настраивать и записывать вокал для песен MERCY, а как только он закончит с этим, мы продолжим работу с KING DIAMOND. Так что у нас есть песни, для них нужно сделать аранжировки. И, конечно, у Кинга в голове куча риффов и идей. Так что ему нужно перенести их в компьютер и сделать несколько риффов. В общем, мы начали, но это долгий процесс, ведь мы хотим, чтобы всё получилось хорошо».



На вопрос о том, действительно ли альбом KING DIAMOND выйдет в 2024 году, Andy ответил:



«Невозможно сказать точно. Нужно спрашивать у самого Кинга. Я очень надеюсь на это. Но как только мы закончим работу над парой песен, мы, вероятно, выпустим их. И это всё, что я могу сказать».







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