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King Diamond

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15 янв 2024 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Как только мы закончим работу над парой песен, мы, вероятно, выпустим их»

31 окт 2023 : 		 Новое видео KING DIAMOND

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Гитарист KING DIAMOND: «Как только мы закончим работу над парой песен, мы, вероятно, выпустим их»



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В новом интервью Friday 13th Metal гитарист KING DIAMOND Andy La Rocque рассказал о ходе работы над новым альбомом группы. Первый за 17 лет студийный полноформатник KING DIAMOND, получивший название "The Institute", ориентировочно выйдет до конца года на Metal Blade. Он будет выпущен в виде концептуальной истории ужасов на двух пластинках, а вторая часть появится позже. Andy сказал:

«У нас есть песни. Я послал [фронтмену KING DIAMOND] кучу песен уже давно на самом деле. И мы начали работать над ними, с аранжировками и прочим. А потом начался тур MERCYFUL FATE, и они были заняты. Я думаю, что они собираются записать один или два сингла с MERCYFUL FATE. Но я разговаривал с Кингом буквально неделю назад, и он сказал, что собирается приступить к работе вчера. Так что сейчас он начинает всё настраивать и записывать вокал для песен MERCY, а как только он закончит с этим, мы продолжим работу с KING DIAMOND. Так что у нас есть песни, для них нужно сделать аранжировки. И, конечно, у Кинга в голове куча риффов и идей. Так что ему нужно перенести их в компьютер и сделать несколько риффов. В общем, мы начали, но это долгий процесс, ведь мы хотим, чтобы всё получилось хорошо».

На вопрос о том, действительно ли альбом KING DIAMOND выйдет в 2024 году, Andy ответил:

«Невозможно сказать точно. Нужно спрашивать у самого Кинга. Я очень надеюсь на это. Но как только мы закончим работу над парой песен, мы, вероятно, выпустим их. И это всё, что я могу сказать».




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15 янв 2024
father
Из года в год всё стабильно:

- Кинг Даймонд обещает альбом
- Доро восславляет труЪ-метал и открещивается от семейной жизни
- Даунинг рассказывает, как несправедливо он сам себя выгнал из JP
- Мастейн рассказывает, как сильно его не волнует Металлика
- Ньюджент разоблачает заговоры рептилоидов
- Танкян на удалёнке ноет об угнетении армян, а Долмаян ноет, что из-за Танкяна не пишут альбом
- Хэлфорд... ну тут всё понятно
- Дрейман и Гедди Ли не уймутся с еврейским вопросом
- Бельгиец исполняет IM и взрывает пердаки
- Милфа и чел из King Krimson исполняют и взрывают пердаки
- Кори Тейлор рассказывает, что Slipknot это семья

Ничего не забыл?
15 янв 2024
M
Mich
father, хэммет рассказывает про айфон с 400 риффами. Не каждый год, конечно, но забавно ))
15 янв 2024
for example
father, -Профессиональное видео с выступления METALLICA
15 янв 2024
rassol
father, санта-Барбара, блядь. Натурально. Ещё кисы с последним-непоследним туром. В следующих сериях будут твари, ой нет, аватары!
15 янв 2024
olly71
Бля они с Мерсефул в прошлом году поехали в летний тур и на год остановили всю студийную работу. Ведь они ещё так молоды и у них куча времени впереди ( Тими Хансен подтвердит ) . Ну если Кинг наконец созрел записать вокал для пары песен Мерсевул то можно не сомневаться как минимум до середины 2025 года он будет теперь очень сильно занят и ничем другим заниматся не будет. father + 100

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