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King Diamond

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31 янв 2021 : 		 Бывший басист KING DIAMOND: «А я тоже не против!»

28 янв 2021 : 		 MIKKEY DEE хотел бы увидеть реюнион оригинального состава KING DIAMOND

11 янв 2021 : 		 KING DIAMOND с сыном

23 ноя 2020 : 		 ЕР KING DIAMOND доступен для прослушивания

22 ноя 2020 : 		 Фильтры от KING DIAMOND

1 окт 2020 : 		 Переиздание KING DIAMOND выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Пазл KING DIAMOND выйдет осенью

12 апр 2020 : 		 Переиздания альбомов KING DIAMOND выйдут в мае

2 апр 2020 : 		 Классика KING DIAMOND выйдет на винле

13 мар 2020 : 		 KING DIAMOND не поедет в Мексику

22 дек 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «На новом альбоме мы вернёмся к корням»

1 дек 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND отметил день рождения на сцене

25 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KING DIAMOND

18 ноя 2019 : 		 Видео с выступления KING DIAMOND

8 ноя 2019 : 		 Новая песня KING DIAMOND

4 ноя 2019 : 		 KING DIAMOND исполнил новую песню

26 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома KING DIAMOND

20 авг 2019 : 		 Новый сингл KING DIAMOND выйдет осенью

9 фев 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND о записи новых песен

23 янв 2019 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

18 янв 2019 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

16 янв 2019 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

9 янв 2019 : 		 Концертное видео KING DIAMOND из нового DVD

4 янв 2019 : 		 Концертное видео из нового DVD KING DIAMOND

20 дек 2018 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

14 дек 2018 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND
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|||| 31 янв 2021

Бывший басист KING DIAMOND: «А я тоже не против!»



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Бывший басист KING DIAMOND Hal Patino вслед за бывшим ударником KING DIAMOND Mikkey Dee сказал, что не против тура:

«Думаю было бы в кайф сделать реюнион-тур "Them". Просто один тур для фанатов! Мы еще все здесь, да и собраться всем после стольких лет было бы здорово.

Я по-прежнему общаюсь с Mikkey Dee и Pete'ом Blakk'ом [бывший гитарист KING DIAMOND], а недавно говорил и с King'ом.

Мы тогда были очень мощной командой с уникальным звучанием. И на текущий момент мы все звучим хорошо, если даже не лучше чем тогда и было бы классно старым и новым фанатам услышать, увидеть и почувствовать все в последний раз.

Я недавно говорили с Mikkey и Pete'ом об этом. Но все в руках King'a».

Former KING DIAMOND Bassist HAL PATINO Is Open To 'Them'-Lineup Reunion Tour: 'It Would Be Really Cool Getting Back Together'





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

OlegZ


31 янв 2021, 23:36		Это было бы просто охренительно. Мой любимый состав КД. Да и пластинка тоже.

flagofhate


31 янв 2021, 23:53		Дас ист фантастиш!

Dimitrueth


1 фев 2021, 00:43		Пита Блэкка я давно нигде не видел.


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