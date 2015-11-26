31 янв 2021



Бывший басист KING DIAMOND : «А я тоже не против!»



Бывший басист KING DIAMOND Hal Patino вслед за бывшим ударником KING DIAMOND Mikkey Dee сказал, что не против тура:



«Думаю было бы в кайф сделать реюнион-тур "Them". Просто один тур для фанатов! Мы еще все здесь, да и собраться всем после стольких лет было бы здорово.



Я по-прежнему общаюсь с Mikkey Dee и Pete'ом Blakk'ом [бывший гитарист KING DIAMOND], а недавно говорил и с King'ом.



Мы тогда были очень мощной командой с уникальным звучанием. И на текущий момент мы все звучим хорошо, если даже не лучше чем тогда и было бы классно старым и новым фанатам услышать, увидеть и почувствовать все в последний раз.



Я недавно говорили с Mikkey и Pete'ом об этом. Но все в руках King'a».













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