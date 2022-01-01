23 мар 2022



Нового KING DIAMOND до 2023 не будет



Brian Slagel в рамках одного из недавних интервью ответил на вопрос о том, каковы дела с новым материалом KING DIAMOND и MERCYFUL FATE:



«На днях я очень хорошо поговорил с [King'ом, который является фронтменом KING DIAMOND и MERCYFUL FATE], и он работает и над KING DIAMOND, и над MERCYFUL FATE. Наверное, я слышал пару демо-записей, которые звучали очень, очень хорошо.



Я не знаю, когда выйдет одна из этих пластинок, потому что King любит делать все в своем темпе. Это типа "Эй, все, что тебе подходит, меня полностью устраивает". Но я был очень доволен тем, что слышал до сих пор. Так что, надеюсь, все будут довольны.



Этим летом MERCYFUL FATE участвуют в куче фестивалей — стучите по дереву — если только их не отменят. А еще они играют на фестивале Psycho [Las Vegas] в Лас-Вегасе, который, я думаю, будет единственной датой в США. Есть вероятность, что где-то на этом пути может появиться и канадская дата. Но посмотрим.



Но новый альбом KING DIAMOND будет, я надеюсь, в 2023 году. И еще будет новая пластинка MERCYFUL FATE в ближайшее время».













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