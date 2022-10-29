сегодня



Гитарист KING DIAMOND: «У нас полно материала»



Andy La Rocque в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, как идёт работа над новым материалом KING DIAMOND:



«Всё, что я могу сказать, это то, что мы действительно работаем над этой задачей. Пусть будет так. В январе я отправил King'y кучу песен, которые уже были готовы к записи. Это было хорошее демо — восемь треков с ритм-гитарами, клавишными, драм-машиной, демо-басом и всем остальным. Но структура песен была уже готова. Но потом нам, понятное дело, пришлось кое-что переставить и передвинуть. И мы начали заниматься этим этой весной, пока King не был занят с MERCYFUL FATE, потом у них был летний тур, а теперь и тур по США. Так что мы начали работать над материалом, а потом нам просто пришлось взять паузу, пока он не закончит работу вместе с ними. Однако сейчас у нас есть много песен, и он, само собой, тоже собирается предложить несколько идей. В итоге он займётся этим, как только закончатся гастроли MERCYFUL FATE. Так что всё в процессе!»







+4 -0



( 2 ) просмотров: 531

