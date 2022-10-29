Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 43
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 21
*Участники PARADISE LOST в HOST 18
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 18
*Вокалист DEVILDRIVER также отреагировал на слова BRUCE DICKI... 15
*У вокалистки NIGHTWISH рак 13
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 12
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста — 2 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 43
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 21
*Участники PARADISE LOST в HOST 18
[= ||| все новости группы



*

King Diamond

*



29 окт 2022 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «У нас полно материала»

10 окт 2022 : 		 KING DIAMOND — о том, как на отчисления от кавер-версии METALLICA на MERCYFUL FATE он купил себе машину

18 сен 2022 : 		 ANDY LA ROCQUE: «KING DIAMOND точно работает над альбомом!»

5 сен 2022 : 		 KING DIAMOND: «Люди обалдеют от нового шоу»

9 авг 2022 : 		 KING DIAMOND встретился с Героем

8 авг 2022 : 		 KING DIAMOND — о том, почему MICHAEL'a DENNER'a не пригласили в нынешний состав MERCYFUL FATE

23 мар 2022 : 		 Нового KING DIAMOND до 2023 не будет

3 фев 2022 : 		 KING DIAMOND работает над текстами

15 янв 2022 : 		 Вышли колыбельные KING DIAMOND And MERCYFUL FATE

27 дек 2021 : 		 Участники THE BLACK DAHLIA MURDER вместе с Two Minutes To Late Night Crew исполняют KING DIAMOND

10 сен 2021 : 		 MIKKEY DEE: «В конце у KING DIAMOND я чувствовал себя зажато»

25 июн 2021 : 		 KING DIAMOND обещает два альбома в 2022 году

12 июн 2021 : 		 KING DIAMOND должны выпустить альбом до тура

25 апр 2021 : 		 Комиксы от KING DIAMOND

5 апр 2021 : 		 MIKKEY DEE исполняет KING DIAMOND

26 фев 2021 : 		 Музыканты EXODUS, EVILE, LET US PREY исполняют KING DIAMOND

24 фев 2021 : 		 Гитарист KING DIAMOND заявил, что новый альбом группы будет более органичным

5 фев 2021 : 		 KING DIAMOND об альбомах MERCYFUL FATE, KING DIAMOND

31 янв 2021 : 		 Бывший басист KING DIAMOND: «А я тоже не против!»

28 янв 2021 : 		 MIKKEY DEE хотел бы увидеть реюнион оригинального состава KING DIAMOND

11 янв 2021 : 		 KING DIAMOND с сыном

23 ноя 2020 : 		 ЕР KING DIAMOND доступен для прослушивания

22 ноя 2020 : 		 Фильтры от KING DIAMOND

1 окт 2020 : 		 Переиздание KING DIAMOND выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Пазл KING DIAMOND выйдет осенью

12 апр 2020 : 		 Переиздания альбомов KING DIAMOND выйдут в мае
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист KING DIAMOND: «У нас полно материала»



zoom
Andy La Rocque в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, как идёт работа над новым материалом KING DIAMOND:

«Всё, что я могу сказать, это то, что мы действительно работаем над этой задачей. Пусть будет так. В январе я отправил King'y кучу песен, которые уже были готовы к записи. Это было хорошее демо — восемь треков с ритм-гитарами, клавишными, драм-машиной, демо-басом и всем остальным. Но структура песен была уже готова. Но потом нам, понятное дело, пришлось кое-что переставить и передвинуть. И мы начали заниматься этим этой весной, пока King не был занят с MERCYFUL FATE, потом у них был летний тур, а теперь и тур по США. Так что мы начали работать над материалом, а потом нам просто пришлось взять паузу, пока он не закончит работу вместе с ними. Однако сейчас у нас есть много песен, и он, само собой, тоже собирается предложить несколько идей. В итоге он займётся этим, как только закончатся гастроли MERCYFUL FATE. Так что всё в процессе!»




Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

29 окт 2022
o
olly71
Ужа даже стебаться не охота над этой заезженой пластинкой со старим анекдотом который этот дядя рассказывает всем без изменений раз в полгода.
29 окт 2022
M
Mad Katz
Таки редкие но годные диски / концерты милее регулярной шняги типа мэйден.

просмотров: 531

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом