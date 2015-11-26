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King Diamond

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5 апр 2021 : 		 MIKKEY DEE исполняет KING DIAMOND

26 фев 2021 : 		 Музыканты EXODUS, EVILE, LET US PREY исполняют KING DIAMOND

24 фев 2021 : 		 Гитарист KING DIAMOND заявил, что новый альбом группы будет более органичным

5 фев 2021 : 		 KING DIAMOND об альбомах MERCYFUL FATE, KING DIAMOND

31 янв 2021 : 		 Бывший басист KING DIAMOND: «А я тоже не против!»

28 янв 2021 : 		 MIKKEY DEE хотел бы увидеть реюнион оригинального состава KING DIAMOND

11 янв 2021 : 		 KING DIAMOND с сыном

23 ноя 2020 : 		 ЕР KING DIAMOND доступен для прослушивания

22 ноя 2020 : 		 Фильтры от KING DIAMOND

1 окт 2020 : 		 Переиздание KING DIAMOND выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Пазл KING DIAMOND выйдет осенью

12 апр 2020 : 		 Переиздания альбомов KING DIAMOND выйдут в мае

2 апр 2020 : 		 Классика KING DIAMOND выйдет на винле

13 мар 2020 : 		 KING DIAMOND не поедет в Мексику

22 дек 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «На новом альбоме мы вернёмся к корням»

1 дек 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND отметил день рождения на сцене

25 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KING DIAMOND

18 ноя 2019 : 		 Видео с выступления KING DIAMOND

8 ноя 2019 : 		 Новая песня KING DIAMOND

4 ноя 2019 : 		 KING DIAMOND исполнил новую песню

26 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома KING DIAMOND

20 авг 2019 : 		 Новый сингл KING DIAMOND выйдет осенью

9 фев 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND о записи новых песен

23 янв 2019 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

18 янв 2019 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

16 янв 2019 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND
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|||| 5 апр 2021

MIKKEY DEE исполняет KING DIAMOND



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Бывший ударник MOTÖRHEAD и нынешний барабанщик SCORPIONS Mikkey Dee опубликовал на своей странице в Facebook исполнение трека KING DIAMOND "Welcome Home".

Watch MIKKEY DEE Play Intro To KING DIAMOND




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