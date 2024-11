сегодня



SERJ TANKIAN: «Я многое опустил в книге»



SERJ TANKIAN в недавнем интервью 89 FM A Rádio Rock обсудил недавно выпущенную автобиографию "Down With The System". В частности на вопрос, была ли история или событие, о котором он сначала не был уверен, что включит в книгу, но потом решил поделиться им с читателями, он ответил так:



«Я включил в книгу много личных моментов, много того, что можно было бы расценить как провокационный материал, но я сделал это ретроспективно и уважительно, взяв на себя ответственность за свою собственную роль в этой драме. Таких вещей в книге достаточно.



В этом смысле книга невероятно честная и личная. Но я многое опустил. В некоторых случаях это были потенциально скандальные истории о гастролях с другими артистами, которых я не считал нужным представлять без их понимания и условного согласия».



На вопрос о том, что он считает более сложным или освобождающим — рассказать свою историю через книгу, а не через музыку, Serj ответил:



«Я думаю, что рассказывать свою историю через музыку сложно из-за ограничений музыкального формата, в то время как в книге, особенно которая содержит 300 с лишним страниц, можно рассказать больше, чем в любой другой форме искусства, больше, чем в фильмах или в произведениях искусства как таковых».







