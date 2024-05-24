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Serj Tankian

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Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о гастролях: «Это очень утомительно»



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Фронтмен SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian стал гостем недавнего эпизода подкаста "Soul Boom With Rainn Wilson". Во время беседы Серж рассказал о своём нежелании придерживаться гастрольного образа жизни, который был характерен для SYSTEM OF A DOWN в ранние годы:

«Мы добились невероятного, неожиданного успеха как в некотором роде прогрессив-металл-группа с нашей пластинкой "Toxicity" в 2001 году, гастролируя и занимаясь музыкой. И после многих лет гастролей, когда мы создали последние несколько совместных записей, "Mezmerize" и "Hypnotize" — они были записаны в одно время, а затем выпущены как две пластинки с разницей между ними в шесть месяцев в 2005 и 2006 годах — перед этими сессиями, когда мы только начинали их, я сказал другим ребятам в группе: "Мне не нравится эта цикличность с записью пластинки в течение года, гастролями и промо-рекламой в течение двух лет". Я подумал что-то вроде: "Я должен остановиться. Я хочу заниматься своими делами. У меня есть другие творческие занятия, в которых я хочу принять участие".

Частично это было связано с тем, что мы много занимались творчеством и вносили свой вклад в группу, в частности, мы сочиняли песни с Daron'ом [Malakian'ом, гитаристом и вокалистом SYSTEM OF A DOWN] и у меня было желание сочинять музыку, и со временем Daron стал хорошим автором текстов, а я стал лучше как автор музыки, лучше как композитор, так что появился принцип "тяни-толкай", что на самом деле очень хорошо для групп, потому что это своего рода инь и янь — две сильные творческие силы. Но это также разрушило множество групп. Так что перед "Mezmerize" и "Hypnotize" я сказал ребятам: "Слушайте, я бы хотел взять перерыв. Я не говорю, что никогда не захочу этого делать, но сейчас я больше не могу этим заниматься. Я хочу заниматься своими делами, а также взять отпуск и жить своей жизнью". В то время это было воспринято не очень хорошо. Не буду вдаваться в подробности, но спустя годы, в 2011 году, мы снова начали гастролировать, и это было весело... В творческом плане мы не решили всех проблем, но это было интересно, потому что мы, по крайней мере, отложили всё в сторону и решили: "Мы друзья, мы братья. Мы знаем друг друга очень давно. Мы по-прежнему уважаем и любим друг друга. Давайте веселиться и гастролировать вместе". И с тех пор мы так и делаем. Не так часто, как им хотелось бы, скажем так, и я не собираюсь говорить за каждого участника группы, потому что это было бы нечестно с моей стороны. Но в целом я меньше всех хочу гастролировать. Отчасти это связано с физическими нагрузками, потому что это утомительно. Я занимался этим 20 или 25 лет, и несколько лет назад мне сделали операцию на спине. Сейчас мне гораздо лучше. Но отчасти это так. Отчасти дело в том, что через какое-то время это становится избыточным с артистической точки зрения, потому что это как "День сурка" — ты повторяешься. Дэвид Боуи сказал, что первые две недели каждого тура — я перефразирую — творческие, после этого они становятся избыточными, и это правильно. Так что так оно и есть. Но мне нравится играть с ребятами, и когда это единоразовое выступление, это действительно весело, потому что нет никакого давления, связанного с длительным туром, прессой или чем-то ещё. Вы просто репетируете вместе, отпускаете тупые шутки, едите вместе, а потом выходите на сцену и даёте одно шоу, и оно проходит на "ура". Так что мы так и поступали. И я благодарен за это».




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24 май 2024
shaulum
Бля, ну заебали они уже ныть. Да запишите уже альбом, мы его обосрём и все успокоются и поймут что выдавить они ничего нормального не могут. 20 уже почти только бла бла бла, разве что в нарды не играют во время интервью

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