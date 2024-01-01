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Serj Tankian

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Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На всех в роке повлияли IRON MAIDEN»



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В новом интервью Monsters, Madness And Magic вокалиста SYSTEM OF A DOWN Serj'a Tankian'a попросили назвать несколько «самых впечатляющих» концертов, которые он видел в качестве фаната. Он ответил:

«Таких несколько. Моё первое рок-шоу, которое я увидел, было концертом IRON MAIDEN в 1984 году, я бы сказал, что это было в 1984 году. Моя девушка в то время была большой фанаткой IRON MAIDEN, а я в то время вообще не слушал рок-музыку.

Я даже не курил травку. Тогда я впервые почувствовал запах травки на улице. В школе я был хорошим мальчиком. Так что это повлияло на меня больше из-за времени, чем из-за чего-либо ещё. И в музыке SYSTEM, на которую повлияли IRON MAIDEN, вы тоже услышите этих лошадей, скачущих галопом. На всех в роке повлияли IRON MAIDEN. А ещё меня впечатлил концерт Roger'a Waters'a из PINK FLOYD, когда он исполнил целиком альбом "Wall". Это было совсем недавно — может быть, 10–15 лет назад. Это было невероятно. Театральный аспект был невероятен. Но я видел PINK FLOYD намного раньше. Я видел летающую свинью. А вообще таких концертов было много. Всего не упомнишь».




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