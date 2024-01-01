сегодня



SERJ TANKIAN: «Хотите быть настоящими артистами, будьте честными»



SERJ TANKIAN в интервью 107.7 The Bone вновь ответил на вопрос о том, как он относится к возможной потере некоторых своих поклонников из-за его гражданской позиции:



«Я думаю, на ранних этапах нужно решить, какую роль вы хотите играть в этой индустрии. Если вы хотите максимально увеличить свою фэн-базу, быть хорошим музыкантом, сочинять музыку и не говорить о вещах, которые могут оттолкнуть людей, то вы, возможно, станете невероятным артистом, и я являюсь поклонником большого количества артистов, которые занимаются только музыкой. Но если вы собираетесь стать настоящим артистом — художником, музыкантом, архитектором, да кем угодно — вы должны быть честны, и эта честность должна проникать в вашу душу и в вашу работу. И в конце концов от вас отвернутся другие люди, вы разозлите некоторых своих поклонников, и так тому и быть. Нужно принять этот факт как одно из условий, чтобы оставаться близким к истине».



На вопрос, откуда берётся эта страсть, Serj ответил:



«Я думаю, я был активистом до того, как стал музыкантом. Так что это было изначально. И поэтому правда всегда была для меня чем-то важным — как в личной жизни, так и в творческой. Так что именно отсюда всё и пошло. Различные степени опыта работы или карьеры только добавляют мне понимания тонкостей музыкальной индустрии и некоторых странностей в ней. Я не отношусь ко многому из этого всерьёз, что касается знаменитости и всего остального. Приятно заказывать столики в ресторанах, но не более того. Так что я думаю, что это помогло мне остаться приземлённым, хотя я думаю, что мы все немного потеряли голову из-за успеха группы, нашей музыки и всего остального. Но я стараюсь оставаться в мире, где я могу смотреть людям в глаза, видеть их волнение, благодарить их за это и быть искренним в этом. Одна из причин, по которой мы открыли кафе [Kavat Coffee] и галерею Eye For Sound несколько месяцев назад, — я заглядываю туда при любой возможности, вижу людей, фотографирую их, общаюсь, пью с ними кофе. И это чертовски здорово. Мне нравится общение с людьми. На концертах я такого не получаю, потому что шоу масштабные, там слишком много людей и невозможно пообщаться с кем-то один на один, правда. Даже за кулисами сотни людей. Так что мне это нравится. В такие дни я получаю от этого удовольствие».







+0 -0



просмотров: 105

