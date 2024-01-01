Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
*Видео с выступления SLAYER 26
*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 18
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 18
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
*GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля 12
*Ураган серьезно повредил дом гитариста CANNIBAL CORPSE 11
*Кавер-версия хита MADONNA от DOGMA 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
*Видео с выступления SLAYER 26
*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 18
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 18
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
[= ||| все новости группы



*

Serj Tankian

*



2 окт 2024 : 		 SERJ TANKIAN: «Хотите быть настоящими артистами, будьте честными»

29 сен 2024 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

26 июл 2024 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

22 июл 2024 : 		 SERJ TANKIAN: «SYSTEM OF A DOWN подыскивали мне замену»

12 июл 2024 : 		 SERJ TANKIAN наехал на IMAGINE DRAGONS

4 июн 2024 : 		 SERJ TANKIAN написал музыку к фильму о Гитлере

31 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На всех в роке повлияли IRON MAIDEN»

24 май 2024 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о гастролях: «Это очень утомительно»

20 май 2024 : 		 Вокалисту SYSTEM OF A DOWN фиолетово, что из-за его активизма поклонники могут от него отвернуться

17 май 2024 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

2 май 2024 : 		 SERJ TANKIAN: «Трамп настоящий маньяк!»

30 апр 2024 : 		 SERJ TANKIAN выпустит ЕР осенью

29 мар 2024 : 		 SERJ TANKIAN в композиции BEAR MCCREARY

12 ноя 2023 : 		 SERJ TANKIAN: «Концерты для меня далеко не главное»

26 окт 2023 : 		 SERJ TANKIAN выпускает мемуары

24 ноя 2022 : 		 SERJ TANKIAN о выступлении с Brian'ом May

23 окт 2022 : 		 SERJ TANKIAN — о восприятии критики

12 окт 2022 : 		 Новая композиция от SERJ TANKIAN

6 окт 2022 : 		 Новая композиция от SERJ TANKIAN

5 окт 2022 : 		 SERJ TANKIAN работает над книгой

29 сен 2022 : 		 Новая композиция от SERJ TANKIAN

20 сен 2022 : 		 SERJ TANKIAN выпускает новый ЕР

7 июн 2022 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

15 дек 2021 : 		 SERJ TANKIAN критикует гитариста LED ZEPPELIN

13 дек 2021 : 		 SERJ TANKIAN открыт для новых сольных релизов

26 окт 2021 : 		 SERJ TANKIAN рад, что был вакцинирован
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SERJ TANKIAN: «Хотите быть настоящими артистами, будьте честными»



zoom
SERJ TANKIAN в интервью 107.7 The Bone вновь ответил на вопрос о том, как он относится к возможной потере некоторых своих поклонников из-за его гражданской позиции:

«Я думаю, на ранних этапах нужно решить, какую роль вы хотите играть в этой индустрии. Если вы хотите максимально увеличить свою фэн-базу, быть хорошим музыкантом, сочинять музыку и не говорить о вещах, которые могут оттолкнуть людей, то вы, возможно, станете невероятным артистом, и я являюсь поклонником большого количества артистов, которые занимаются только музыкой. Но если вы собираетесь стать настоящим артистом — художником, музыкантом, архитектором, да кем угодно — вы должны быть честны, и эта честность должна проникать в вашу душу и в вашу работу. И в конце концов от вас отвернутся другие люди, вы разозлите некоторых своих поклонников, и так тому и быть. Нужно принять этот факт как одно из условий, чтобы оставаться близким к истине».

На вопрос, откуда берётся эта страсть, Serj ответил:

«Я думаю, я был активистом до того, как стал музыкантом. Так что это было изначально. И поэтому правда всегда была для меня чем-то важным — как в личной жизни, так и в творческой. Так что именно отсюда всё и пошло. Различные степени опыта работы или карьеры только добавляют мне понимания тонкостей музыкальной индустрии и некоторых странностей в ней. Я не отношусь ко многому из этого всерьёз, что касается знаменитости и всего остального. Приятно заказывать столики в ресторанах, но не более того. Так что я думаю, что это помогло мне остаться приземлённым, хотя я думаю, что мы все немного потеряли голову из-за успеха группы, нашей музыки и всего остального. Но я стараюсь оставаться в мире, где я могу смотреть людям в глаза, видеть их волнение, благодарить их за это и быть искренним в этом. Одна из причин, по которой мы открыли кафе [Kavat Coffee] и галерею Eye For Sound несколько месяцев назад, — я заглядываю туда при любой возможности, вижу людей, фотографирую их, общаюсь, пью с ними кофе. И это чертовски здорово. Мне нравится общение с людьми. На концертах я такого не получаю, потому что шоу масштабные, там слишком много людей и невозможно пообщаться с кем-то один на один, правда. Даже за кулисами сотни людей. Так что мне это нравится. В такие дни я получаю от этого удовольствие».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 105

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом