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Serj Tankian

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SERJ TANKIAN написал музыку к фильму о Гитлере



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SERJ TANKIAN и Vincent Pedulla стали авторами саундтрека к новому документальному фильму "Hitler And The Nazis: Evil On Trial".

«Для меня было большой честью получить предложение от моего хорошего друга @joeberlinger поработать над музыкальной партитурой для предстоящего сериала @netflix « Hitler And The Nazis: Evil On Trial».

По просьбе Joe мы с композитором @vincentpedulla создали музыку, основанную на культурно значимых еврейских композициях и народных песнях, некоторые из которых были написаны в гетто и лагерях во время Холокоста.

То, что вы сейчас слышите, — это одна из таких переоркестрованных и переаранжированных композиций. Это был очень значимый проект, и я с нетерпением жду премьеры сериала 5 июня».

Премьера сериала «Hitler And The Nazis: Evil On Trial» выйдет на экраны 5 июня 2024 года эксклюзивно на Netflix.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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4 июн 2024
M
Mad Katz
А мог бы заниматься паршивым ремонтом дорог с братьями.
4 июн 2024
gravitgroove
Тогда какой-нибудь еврей обязан написать музыку к фильму об Зия Гекальп и тех, кто воплощал его идеи.

просмотров: 201

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