SERJ TANKIAN написал музыку к фильму о Гитлере



SERJ TANKIAN и Vincent Pedulla стали авторами саундтрека к новому документальному фильму "Hitler And The Nazis: Evil On Trial".



«Для меня было большой честью получить предложение от моего хорошего друга @joeberlinger поработать над музыкальной партитурой для предстоящего сериала @netflix « Hitler And The Nazis: Evil On Trial».



По просьбе Joe мы с композитором @vincentpedulla создали музыку, основанную на культурно значимых еврейских композициях и народных песнях, некоторые из которых были написаны в гетто и лагерях во время Холокоста.



То, что вы сейчас слышите, — это одна из таких переоркестрованных и переаранжированных композиций. Это был очень значимый проект, и я с нетерпением жду премьеры сериала 5 июня».



Премьера сериала «Hitler And The Nazis: Evil On Trial» выйдет на экраны 5 июня 2024 года эксклюзивно на Netflix.





