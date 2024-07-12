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SERJ TANKIAN наехал на IMAGINE DRAGONS



В прошлом месяце SERJ TANKIAN, после прошлогоднего выступления IMAGINE DRAGONS в Азербайджане, заявил, что "перестал их уважать как членов общества". IMAGINE DRAGONS отыграли в Баку второго сентября и перед этим Serj написал группе "личное письмо" с просьбой отказаться от выступления на Олимпийском стадионе в Баку, объяснив, что проведение концерта поможет "обелить имидж диктаторского режима":



«Я считаю, что выступление в Азербайджане негативно скажется и на вашем бренде [ссылаясь на сообщение Associated Press о том, что в стране готовится геноцид против этнических армян в Нагорно-Карабахском регионе]. Я уверен, что вы сами сможете разобраться во всех фактах и решить, стоит ли отменять концерт».



После того как концерт всё-таки состоялся, Tankian в интервью Metal Hammer сказал:



"Я не уважаю их [IMAGINE DRAGONS] как людей. К черту их искусство, они плохие люди, как по мне!»



Фронтмен IMAGINE DRAGONS Dan Reynolds прокомментировал ситуацию в недавнем разговоре с Rolling Stone:



«Я не считаю, что нужно лишать наших фанатов, которые хотят увидеть наше выступление, возможности увидеть его из-за действий их лидеров и правительств. Я считаю, что это очень скользкий вопрос. Я полагаю, что как только вы начнете отменять концерты по таким поводам, по всему миру найдутся прочие коррумпированные лидеры и поджигатели войны... и где же здесь проходит грань?»



Когда автор Rolling Stone Энди Грин поднял вопрос о комментариях Tankian, Reynolds просто повторил свою позицию:



«Я полагаю, я только что уже высказался. Это скользкая дорожка, и я никогда не собираюсь лишать наших фанатов возможности играть для них».



4 июля вновь Tankian вернулся к этому вопросу и написал:



«С уважением, я провожу грань перед этническими чистками и геноцидом.



Диктатура Азербайджана при поддержке населения уже осуществляла 9-месячную голодную блокаду Нагорного Карабаха, квалифицированную бывшим прокурором [Международного уголовного суда] Луисом Морено Окампо как геноцид, когда они [IMAGINE DRAGONS] решили сыграть в Баку.



Стали бы они играть в нацистской Германии? Почему они не хотят сыграть в России? Может потому, что сейчас выступать в России совсем непопулярно?



Они поддерживают 404, но не армян Арцаха?



Единственный "скользкий путь" — это фарсовая моральная эквивалентность, лежащая в основе этого лицемерного отношения.



Я ничего не имею ни против этого парня, ни против его группы. Но я просто ненавижу, когда артистов используют в своих интересах, чтобы обелить диктаторские режимы, занимающиеся геноцидом».











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