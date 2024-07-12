SERJ TANKIAN наехал на IMAGINE DRAGONS

В прошлом месяце SERJ TANKIAN, после прошлогоднего выступления IMAGINE DRAGONS в Азербайджане, заявил, что "перестал их уважать как членов общества". IMAGINE DRAGONS отыграли в Баку второго сентября и перед этим Serj написал группе "личное письмо" с просьбой отказаться от выступления на Олимпийском стадионе в Баку, объяснив, что проведение концерта поможет "обелить имидж диктаторского режима":
«Я считаю, что выступление в Азербайджане негативно скажется и на вашем бренде [ссылаясь на сообщение Associated Press о том, что в стране готовится геноцид против этнических армян в Нагорно-Карабахском регионе]. Я уверен, что вы сами сможете разобраться во всех фактах и решить, стоит ли отменять концерт».
После того как концерт всё-таки состоялся, Tankian в интервью Metal Hammer сказал:
"Я не уважаю их [IMAGINE DRAGONS] как людей. К черту их искусство, они плохие люди, как по мне!»
Фронтмен IMAGINE DRAGONS Dan Reynolds прокомментировал ситуацию в недавнем разговоре с Rolling Stone:
«Я не считаю, что нужно лишать наших фанатов, которые хотят увидеть наше выступление, возможности увидеть его из-за действий их лидеров и правительств. Я считаю, что это очень скользкий вопрос. Я полагаю, что как только вы начнете отменять концерты по таким поводам, по всему миру найдутся прочие коррумпированные лидеры и поджигатели войны... и где же здесь проходит грань?»
Когда автор Rolling Stone Энди Грин поднял вопрос о комментариях Tankian, Reynolds просто повторил свою позицию:
«Я полагаю, я только что уже высказался. Это скользкая дорожка, и я никогда не собираюсь лишать наших фанатов возможности играть для них».
4 июля вновь Tankian вернулся к этому вопросу и написал:
«С уважением, я провожу грань перед этническими чистками и геноцидом.
Диктатура Азербайджана при поддержке населения уже осуществляла 9-месячную голодную блокаду Нагорного Карабаха, квалифицированную бывшим прокурором [Международного уголовного суда] Луисом Морено Окампо как геноцид, когда они [IMAGINE DRAGONS] решили сыграть в Баку.
Стали бы они играть в нацистской Германии? Почему они не хотят сыграть в России? Может потому, что сейчас выступать в России совсем непопулярно?
Они поддерживают 404, но не армян Арцаха?
Единственный "скользкий путь" — это фарсовая моральная эквивалентность, лежащая в основе этого лицемерного отношения.
Я ничего не имею ни против этого парня, ни против его группы. Но я просто ненавижу, когда артистов используют в своих интересах, чтобы обелить диктаторские режимы, занимающиеся геноцидом».
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Эскадрон армянских артистов начиная от Мартиросяна и заканчивая Галустяном так не считают ))
"Они поддерживают 404 но не армян в Арцахе."
А каким хреном они должны поддерживать армян в Арцахе, если даже САМА АРМЕНИЯ за 30-ть с лишним лет существования Нагорного Карабаха вне СССР не признала его ни своей территорией ни независимым государством.
А вообще если этот придурок, живя в США, до сих пор не понял, что там поддерживать принято того, кто платит, кто угоден и кто выгоден, то тут и рассуждать не о чем. Азербайджан хорошие бабки заплатил за концерт, с Азербайджаном у Сша особых проблем нет. Вот и выступили там с концертом. А в Арцахе им никто ничего не заплатит, концерт там не провести. Поэтому им и насрать и на Арцах и на жителей.
Если бы дядя из белого дома пальцем не грозил, плевать они хотели бы и на Украину )). Если бы нормально заплатили - выступили бы и в Москве и в Донецке. Да где угодно.
Американцы поддерживают только себя ! Переживают только за себя. И всё. Чему следовало бы у них поучиться, и за что уважать.
p/s И да чуть не забыл. Вокалист Imagine Dragons - Петух ссаный и сторонник Лгбт.