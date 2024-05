сегодня



Вокалисту SYSTEM OF A DOWN фиолетово, что из-за его активизма поклонники могут от него отвернуться



В новом интервью NPR фронтмена SYSTEM OF A DOWN Serj'a Tankian'a, чей документальный фильм "Truth To Power", снятый в 2021 году, рассказывает о влиянии его политической деятельности и развитии как музыканта, как в составе SYSTEM OF A DOWN, так и вне группы, спросили, как он относится к тому, что из-за его активизма некоторые из его поклонников могут отвернуться от него. Он ответил:



«Я нормально к этому отношусь, потому что артист не должен угождать всем. Артист должен пытаться донести до коллективного сознания те истины, по которым мы пытаемся жить, истины нашего времени. Если мы не можем сделать это как артисты, тогда мы просто массовики-затейники. С самого первого дня вы должны сделать этот выбор: будете ли вы развлекать публику или станете артистом? Если вы артист, то это круто; есть много артистов, за которыми я слежу и которых люблю. Но если вы собираетесь стать артистом, то путь будет нелёгким. Вам придётся всегда быть честным с собой и со всеми остальными, и найдутся люди, которым вы будете нравиться, а также те, кто будет вас ненавидеть, и это нормально.



Я был активистом в группе больше, чем кто-либо другой. Между идейностью и музыкой всегда существовало некое противостояние. Другие ребята, что вполне справедливо, не хотели, чтобы музыка всегда была жертвой идеи. Я понимал это, потому что тоже любил музыку, но когда нужно было передать идею, я чувствовал, что это так же важно, если не важнее, чем музыка».



В отдельном интервью Books On Pod Tankian рассказал о том, как изучение армянского происхождения его бабушки и дедушки в раннем подростковом возрасте побудило его стать активистом:



«Когда ты живёшь в демократическом обществе и боишься говорить правду, опасаясь ответной реакции, тогда ты чувствуешь, что что-то действительно не так. И заметьте, это, в сочетании с тем, что я вырос как армянин-американец в Лос-Анджелесе, платя налоги стране, которая не признает должным образом геноцид наших предков, с демократией, не признающей истории из-за политической целесообразности, потому что Турция — союзник НАТО, и это никто не признаёт, это просто грязная геополитика — и всё это сделало меня активистом. Это сделало меня человеком, который борется за правду и справедливость, причём не только в отношении армян или армянского вопроса, но и во многих вопросах — в США, в области прав человека по всему миру и даже в области прав животных, в области климата. Вы видите мир несправедливости и справедливости, вы видите этот дисбаланс, и вам хочется склонить чашу весов вверх, потому что вы знаете, что это сделает мир лучше во всех отношениях.



Я всегда говорил правду власти, но только потому, что мне было не всё равно. Если бы мне было всё равно, я бы не стал высказывать своё мнение».







