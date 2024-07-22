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Serj Tankian

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|||| 22 июл 2024

SERJ TANKIAN: «SYSTEM OF A DOWN подыскивали мне замену»



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SERJ TANKIAN в недавно вышедших мемуарах "Down With The System" рассказал, что участники группы SYSTEM OF A DOWN проводили прослушивание нового вокалиста после того, как он отказался от турне с группой в 2017 году. Он сказал, что его нежелание гастролировать привело к тому, что он решил сказать своим коллегам по коллективу, чтобы они продолжали дальше без него. Позже Serj узнал, что группа начала искать нового вокалиста, а также поделился, что в «более поздние годы» он предлагал близкого друга в качестве потенциальной замены.

Во время беседы с "Bullseye With Jesse Thorn" он рассказал о своём решении уйти из группы семь лет назад:

«В 2017 году, после того как мы провели продолжительный тур по Европе, — 20 с лишним концертов — мы вернулись, и я решил, что не хочу больше гастролировать. У меня были серьёзные проблемы со спиной, потому что я повредил её в середине тура, в Бельгии, и я тогда всё ещё не отошёл от этого. Мы взяли перерыв с 2006 по 2011 годы, а затем гастролировали с 2011 по 2017 годы. В тот момент я и понял, что не хочу гастролировать. Мне надоели поездки и физическая нагрузка. Я люблю выступать. Я просто не хочу путешествовать. К тому же через некоторое время гастроли становятся избыточными с артистической точки зрения, если это больше, чем одно или два шоу. Поэтому у нас было собрание участников группы, на котором обсуждалось множество вопросов, и я попросил включить меня в список участников. И когда дошла очередь до меня, я сказал: "Кто устроит мне прощальную вечеринку, кто будет вести её?" А они такие: "Что?" А я им: "Ребята, вы же знаете, что я не хочу гастролировать, и мы не смогли записать альбом. Если вам нужно найти нового вокалиста, я согласен с этим, потому что я люблю и уважаю вас, ребята, и не хочу вас тормозить. Группа очень важна не только для вас, но и для меня. И давайте что-нибудь придумаем, если я смогу помочь. Давайте вместо того, чтобы ругать друг друга и идти каждый своей дорогой или мне идти своей дорогой, позвольте мне быть конструктивным. Позвольте мне помочь вам найти кого-то, если это необходимо". Я хотел дать им возможность выбора. Сейчас, если бы вы спросили меня, остался бы я в группе в 2017 году, если бы другой участник собирался уйти, я бы не стал продолжать без него.

Я считаю, что SYSTEM OF A DOWN — это мы четверо. Но независимо от того, что я чувствовал, потому что я стоял у них на пути, если можно так сказать, я хотел дать им возможность выбора. Поэтому я так и поступил. И в то время они ответили: "Нет, чувак. Это круто. Если появится какая-нибудь возможность, мы сообщим тебе. Мы не будем давить". Потому что до этого, если что-то намечалось, они говорили: "Мы должны устроить тот тур. Давай". На нас давили, мы должны были ездить в туры, выступать и всё в таком духе. И я не хотел, чтобы на меня оказывалось давления. Поэтому они пообещали, что не будут этого делать. И это немного изменило ситуацию, по крайней мере, на тот момент».

Он заявил, что быть участником в группе с несколькими другими людьми — это «уникальные взаимоотношения». Он объяснил:

«Они мои партнёры по творчеству. Они мои деловые партнёры. У всех свой взгляд на вещи. У всех свой ход мыслей. И пытаться договориться обо всём так, чтобы все были довольны, очень и очень непросто».

Tankian также рассказал о своём творческом партнёрстве с гитаристом/вокалистом Daron Malakian'ом, который изначально сочинял всю музыку для SYSTEM OF A DOWN:

«У нас был одинаковый взгляд на всё. Когда мы начинали, мы с Daron определённо были на одной волне. И сначала он сочинял всю музыку, а я — все тексты для нашей первой пластинки. На второй пластинке я стал предлагать больше музыки, а он — больше текстов. Я бы сказал, что на "Steal This Album", который является нашей третьей пластинкой, всё было почти 50 на 50. Я предложил половину песен с текстами, а он сочинил другую половину песен с текстами, а затем я добавлял что-то к его текстам, а он что-то добавлял к моей музыке, или переставлял некоторые части местами. Так что у нас был соблюдён баланс, и именно поэтому я очень люблю этот альбом, хотя он и не стал самым хитовым, и мы никогда не гастролировали с ним. Большинство этих песен никогда не исполнялись вживую, но в "Steal This Album" есть что-то особенное для меня.

Во время работы над "Mezmerize" и "Hypnotize" я сказал ребятам, я предупредил их примерно за два года: "Слушайте, когда мы закончим со следующим этапом записи, мне нужно заняться своими делами"».




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22 июл 2024
L
LU---
В 2017 году, после того как мы провели продолжительный тур по Европе, — 20 с лишним концертов..........Серьёзно :-)

просмотров: 136

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