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TONY CAMPOS о будущем STATIC-X: «Все в руках фанатов»



TONY CAMPOS в недавнем интервью вновь ответил на вопрос о том, каким будет будущее STATIC-X после нынешнего турового цикла в поддержку "Project Regeneration: Vol. 2":



«Все начиналось как трибьют Уэйну, а дальше все росло и росло. И сейчас всё так, как есть, потому что фанаты продолжают приходить. И я уверен, что говорил это раньше - если не говорил, то скажу сейчас — пока мы получаем удовольствие от этого и фанаты продолжают хотеть этого, мы будем этим заниматься».



На замечание о том, что фэнбаза у группы заметно выросла с момента возвращения на сцену в 2019, он ответил:



«Да, мы это заметили. Мы заметили много молодых людей. Наши фанаты, которые росли с нами в 99-м и начале 2000-х, уже взрослые, у них есть дети, и они приводят своих детей на концерты. И, да, это здорово — видеть, как новое поколение evil disco heads получает небольшую порцию удовольствия».



Что касается возможности написания STATIC-X новой музыки с нуля, Tony сказал:



«Я не знаю, будем ли мы выпускать полноформатные альбомы. Кто сейчас покупает альбомы? [ Смеется ] Я полагаю, что если мы и напишем какую-то новую музыку, то это будет сингл. Но я не знаю. Я просто живу в настоящем и наслаждаюсь им. А когда наступит будущее, я перейду через этот мост, и мы с ним разберемся».







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