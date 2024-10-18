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*Новое видео DREAM THEATER 36
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 22
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 20
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
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Static-X

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STATIC-X хотят выпустить документальный фильм



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Басист STATIC-X в интервью Rock News Weekly ответил на вопрос, какие у группы планы на 2025:

«Для Северной Америки кое-что готовится. Единственное, что подтверждено на данный момент, - это Европа летом. А потом мы надеемся закончить работу над документальным фильмом и выпустить его к следующему году. Мы все еще заканчиваем работу над ним... Я думаю, это будет круто, чувак. Это будет действительно крутой взгляд на историю группы и на историю [покойного фронтмена STATIC-X] Уэйна [Статика] и на то, как он повлиял на все наши жизни».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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18 окт 2024
gravitgroove
О чем? Как стать популярными за счет стиля White Zombie, и как правильно запивать опиойды алкоголем?

Кстати, вспоминая последние фотки самого Уэйна уверен, ему бы пришлось делать пересадку, либо... выглядеть похожим на того самого гнома в защитных очках, но в эльфийской короне.
Like!1
18 окт 2024
k
klim
Что за лев этот керри кинг

просмотров: 176

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