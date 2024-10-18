STATIC-X хотят выпустить документальный фильм

Басист STATIC-X в интервью Rock News Weekly ответил на вопрос, какие у группы планы на 2025:
«Для Северной Америки кое-что готовится. Единственное, что подтверждено на данный момент, - это Европа летом. А потом мы надеемся закончить работу над документальным фильмом и выпустить его к следующему году. Мы все еще заканчиваем работу над ним... Я думаю, это будет круто, чувак. Это будет действительно крутой взгляд на историю группы и на историю [покойного фронтмена STATIC-X] Уэйна [Статика] и на то, как он повлиял на все наши жизни».
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Кстати, вспоминая последние фотки самого Уэйна уверен, ему бы пришлось делать пересадку, либо... выглядеть похожим на того самого гнома в защитных очках, но в эльфийской короне.