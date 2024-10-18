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STATIC-X хотят выпустить документальный фильм



Басист STATIC-X в интервью Rock News Weekly ответил на вопрос, какие у группы планы на 2025:



«Для Северной Америки кое-что готовится. Единственное, что подтверждено на данный момент, - это Европа летом. А потом мы надеемся закончить работу над документальным фильмом и выпустить его к следующему году. Мы все еще заканчиваем работу над ним... Я думаю, это будет круто, чувак. Это будет действительно крутой взгляд на историю группы и на историю [покойного фронтмена STATIC-X] Уэйна [Статика] и на то, как он повлиял на все наши жизни».







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