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*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 49
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 38
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*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
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Static-X

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30 авг 2024 : 		 Пять альбомов, повлиявших на басиста STATIC-X

27 мар 2024 : 		 Трейлер документального фильма о STATIC-X

4 фев 2024 : 		 Видео с выступления STATIC-X

23 окт 2023 : 		 Басист STATIC-X: «Уэйн — не просто вокалист, он наш Eddie»

20 окт 2023 : 		 STATIC-X не исключают новой музыки

7 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза STATIC-X

26 сен 2023 : 		 Выпуск нового релиза STATIC-X отложен

8 сен 2023 : 		 Новое видео STATIC-X

20 май 2023 : 		 Басист STATIC-X: «Не люблю ярлык "nu metal"»

18 апр 2023 : 		 STATIC-X в 4K

22 мар 2023 : 		 Басист STATIC-X — о "Project Regeneration"

20 мар 2023 : 		 Видео полного выступления STATIC-X

17 мар 2023 : 		 Басист STATIC-X — о новой музыке

1 мар 2023 : 		 Вокалист STATIC-X представил новую маску

23 фев 2023 : 		 Вокалист STATIC-X: «Цель у медиа — лишний раз нагадить»

9 фев 2023 : 		 Кавер-версия NINE INCH NAILS от STATIC-X

27 дек 2022 : 		 EDSEL DOPE: «Не хочу, чтобы меня знали как Xer0»

26 дек 2022 : 		 Бывший гитарист STATIC-X: «Глупо, что Edsel отрицает, что он Xer0»

23 ноя 2022 : 		 Бывший гитарист STATIC-X о тюрьме

20 окт 2022 : 		 EDSEL DOPE: «Мы нашли вариант, чтобы STATIC-X продолжал жить»

2 сен 2022 : 		 Так кто же Xer0?

2 авг 2022 : 		 Видео полного выступления STATIC-X

4 ноя 2021 : 		 Новое видео STATIC-X

26 авг 2021 : 		 STATIC-X планируют вторую часть "Project Regeneration"

3 дек 2020 : 		 STATIC-X не хотят раскрывать имя вокалиста

25 сен 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Нельзя помочь тому, кто не хочет этого»
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Пять альбомов, повлиявших на басиста STATIC-X



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TONY CAMPOS'a попросили назвать пять альбомов, оказавших на него серьёзное влияние, на что он ответил:

«Kill 'Em All» [группы] METALLICA. Басовое соло Клиффа Бертона в этом альбоме сыграло для меня огромную роль. S.O.D. «Speak English Or Die». Игра и тональность Dan Lilker'a на этом альбоме была очень впечатляющей с моей точки зрения. 'Convicted' группы CRYPTIC SLAUGHTER. Хардкор-панк группа. Их басист Rob Nicholson, ныне более известный как Blasko, играл на басу просто охренительно. А потом, хотите верьте, хотите нет, «Hell Awaits» от SLAYER. В то время у меня был дерьмовый проигрыватель. Вот какой я старый — у меня был проигрыватель. И я не мог расслышать, что играет Tom [Araya] из SLAYER. Поэтому я просто дублировал гитары. Вот почему я теперь могу играть со скоростью миллион миль в час. Потому что я просто повторял всё, что выдавала электрогитара на «Hell Awaits». Хорошо, и ещё одна пластинка. Наверное, это будут RED HOT CHILI PEPPERS «Blood Sugar Sex Magik». Этот альбом заставил меня перейти к более грувовому стилю игры на бас-гитаре, к взаимодействию с барабанщиком и прочим аспектам этой стороны игры на бас-гитаре. Потому что до этого я только и делал, что играл на скорости миллион миль в час, восхваляя Сатану. А потом эта пластинка вдохновила меня работать в одной связке с барабанщиком и чувствовать грув. Как бы я ни любил играть со скоростью миллион миль в час, для меня есть что-то не менее приятное в простом груве и единении с барабанщиком. Это две стороны моей игры, и эта пластинка RCHP, я думаю, подтолкнула меня к такому стилю игры. А потом я открыл для себя и другие группы в похожем духе, такие как EARTH, WIND & FIRE и PARLIAMENT — FUNKADELIC, INFECTIOUS GROOVES, PRIMUS — для меня это другая сторона игры на басу».




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30 авг 2024
Hellg
"TONY CAMPOS: о другой стороне единения с барабанщиками."

просмотров: 213

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