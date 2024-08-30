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Пять альбомов, повлиявших на басиста STATIC-X



TONY CAMPOS'a попросили назвать пять альбомов, оказавших на него серьёзное влияние, на что он ответил:



«Kill 'Em All» [группы] METALLICA. Басовое соло Клиффа Бертона в этом альбоме сыграло для меня огромную роль. S.O.D. «Speak English Or Die». Игра и тональность Dan Lilker'a на этом альбоме была очень впечатляющей с моей точки зрения. 'Convicted' группы CRYPTIC SLAUGHTER. Хардкор-панк группа. Их басист Rob Nicholson, ныне более известный как Blasko, играл на басу просто охренительно. А потом, хотите верьте, хотите нет, «Hell Awaits» от SLAYER. В то время у меня был дерьмовый проигрыватель. Вот какой я старый — у меня был проигрыватель. И я не мог расслышать, что играет Tom [Araya] из SLAYER. Поэтому я просто дублировал гитары. Вот почему я теперь могу играть со скоростью миллион миль в час. Потому что я просто повторял всё, что выдавала электрогитара на «Hell Awaits». Хорошо, и ещё одна пластинка. Наверное, это будут RED HOT CHILI PEPPERS «Blood Sugar Sex Magik». Этот альбом заставил меня перейти к более грувовому стилю игры на бас-гитаре, к взаимодействию с барабанщиком и прочим аспектам этой стороны игры на бас-гитаре. Потому что до этого я только и делал, что играл на скорости миллион миль в час, восхваляя Сатану. А потом эта пластинка вдохновила меня работать в одной связке с барабанщиком и чувствовать грув. Как бы я ни любил играть со скоростью миллион миль в час, для меня есть что-то не менее приятное в простом груве и единении с барабанщиком. Это две стороны моей игры, и эта пластинка RCHP, я думаю, подтолкнула меня к такому стилю игры. А потом я открыл для себя и другие группы в похожем духе, такие как EARTH, WIND & FIRE и PARLIAMENT — FUNKADELIC, INFECTIOUS GROOVES, PRIMUS — для меня это другая сторона игры на басу».







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