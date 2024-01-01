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*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 34
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Static-X

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EDSEL DOPE: «Я сам фанат STATIC-X»



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EDSEL DOPE в недавнем интервью обсудил то, как помогает вернуть STATIC-X к жизни:

« Я всегда был большим фанатом STATIC-X, и у этих двух групп так много общего. Мы обе появились в 1999 году. Если вспомнить гастроли обеих групп, когда мы только начинали, то, кроме Ozzfest, практически все туры, которые проводили обе группы, мы проводили вместе. Это были STATIC-X, DOPE, POWERMAN 5000; STATIC-X, DOPE, FEAR FACTORY; STATIC-X и DOPE и SEVENDUST; и STATIC-X и DOPE сами по себе. За время существования нашего первого альбома мы дали 250 совместных концертов. Это очень большая связь с теми же самыми фанатами. Так что я чувствовал, что у меня есть четкое видение, как у фаната, как у друга и как у группы, что в отличие от STATIC-X, у которых всегда был крупный лейбл, всегда была большая менеджерская фирма, без всего этого, и особенно без их главного парня, Уэйна [Статика], они, за неимением лучших слов, были на очень незнакомой территории. В то время как я за последние несколько лет создал независимую инфраструктуру. И как фанат STATIC-X, я посмотрел на это, сел с Tony и сказал: «Думаю, я могу помочь вам, ребята». Учитывая 20-летний опыт создания собственной независимой инфраструктуры, можно как бы пропустить это через ту же призму. И вы, ребята, очень близки к этому. Так что я уверен, что у вас есть идеи, как все вернуть. Но как поклонник группы, я знаю, что бы я хотел увидеть.

Конечно, все воспринимается скептически, типа «я в этом не разбираюсь», и в начале было много таких «Нет Уэйна Статика, нет STATIC-X». Но, опять же, если вы делаете это по правильным причинам и у вас есть видение чего-то, что действительно может помочь музыке жить и помочь людям получить такие впечатления... Я знаю, как сильно я скучаю по группе, и я знаю, что я один из миллионов фанатов, которые хотели надраться и послушать «I'm With Stupid» громко и вживую в комнате и думали: «У нас больше никогда не будет таких впечатлений». Как мы можем изменить это и сделать так, чтобы люди не чувствовали себя виноватыми, когда улыбаются на концерте STATIC-X? Потому что вначале это траур, это грустно. Но это была большая часть работы — продолжать привносить как можно больше позитивной энергии и, за неимением лучших слов, веселья, потому что STATIC-X всегда были очень веселой группой с веселыми песнями. Есть много серьезных металл-групп. STATIC-X такими не были. STATIC-X всегда была веселой, почти что улыбчивой металл-группой. Поэтому нам было важно понять, как вернуть поклонников к такому настроению и позволить им принимать непосредственное участие в шоу STATIC-X, не испытывая при этом чувства вины».




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