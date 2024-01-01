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*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 49
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 38
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 35
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
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Stephen Pearcy

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30 авг 2024 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

12 авг 2024 : 		 STEPHEN PEARCY о "волосатом митОле"

2 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления STEPHEN PEARCY

7 июл 2024 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к STEPHEN PEARCY

4 янв 2024 : 		 STEPHEN PEARCY целиком исполнил дебютный альбом RATT

20 дек 2023 : 		 STEPHEN PEARCY целиком исполнит дебютный альбом RATT

18 дек 2023 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

14 сен 2023 : 		 STEPHEN PEARCY выбрал 5 пластинок для необитаемого острова

10 июл 2023 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

4 июл 2023 : 		 Вокалист RATT не считает гранж виновным в кончине эпохи глэма

22 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о будущем сборнике

17 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о возможности собрать классический состав RATT

8 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY нашёл автора для книги

14 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY: «ЗСРНР плевать на рок- и хэви-группы 80-х»

8 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY о круизе Monsters Of Rock

13 фев 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о музыкантах, использующих фонограмму

31 янв 2023 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет RATT

14 ноя 2022 : 		 STEPHEN PEARCY представит песню с Jake'ом E. Lee

14 окт 2022 : 		 Сборник STEPHEN PEARCY будет содержать редкий материал

29 авг 2022 : 		 STEPHEN PEARCY на GOLDEN ROBOT RECORDS

18 июл 2022 : 		 Гитарист STEPHEN PEARCY перенес сердечный приступ

6 июл 2022 : 		 STEPHEN PEARCY и ROBBIN CROSBY хотели создать группу с NIKKI SIXX'ом и TOMMY LEE

30 июн 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о борьбе с раком

6 май 2022 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет классику RATT

19 янв 2022 : 		 STEPHEN PEARCY выпустит альбом в этом году

1 дек 2021 : 		 STEPHEN PEARCY поймал COVID-19
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Видео с выступления STEPHEN PEARCY



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Видео с выступления STEPHEN PEARCY, которое состоялось 22 августа в Retromania Live, Branson, Missouri, доступно для просмотра ниже.

STEPHEN PEARCY Performs RATT's




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