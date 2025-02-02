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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 131
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 53
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
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Stephen Pearcy

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STEPHEN PEARCY о термине "hair metal": «Забавный он!»



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STEPHEN PEARCY вновь обсудил термин "hair metal", который был придуман в конце 1990-х годов как способ пренебрежительного отношения к группам, которые, как считалось, были только яркими, но без содержания:

«Когда это только появилось, [они] начали представлять нашу группу именно из таки и я подумал, что это даже забавно. А все были такие напряженные, а я им: «Это даже круто, потому что сейчас вас будут играть во многих заведениях и отождествлять со сценой 80-х, просто называя hair metal. Так что придумай что-нибудь эдакое».

У меня есть друг, и есть группа под названием HAIRBALL. Они одеваются как Alice Cooper, и у них три вокалиста. Они выступают с гастролями. Они просто чокнутые. Так что HAIRBALL, будьте любезны... Я иногда с ними тоже отрываюсь. Это так забавно».




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