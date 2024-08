сегодня



STEPHEN PEARCY о "волосатом митОле"



STEPHEN PEARCY зашел в Х и решил поговорить о "волосатом митОле":



«Термин "Hair Metal"? Меня он нисколько не напрягает, хотя некоторых коллег и раздражает. 'Hair Metal', только подумайте об этом. Я соглашусь с этим термином и 40 лет спустя. Эй, он навсегда причисляет тебя к жанру 80-х».



Один из подписчиков не согласился с певцом, написав:



"Нет, я никогда не приму термин "hair metal", поскольку он был создан специально для того, чтобы маргинализировать целый жанр действительно талантливых музыкантов. Все дело в музыке, а не в прическе".



Это побудило музыканта ответить:



«Если вы занимаетесь делом, то не намерены выступать на [канале SiriusXM] Hair Nation или делать шоу с использованием словосочетания Hair из-за этого термина. Меня это не напрягает, потому что мы создали Ratt n' Roll, и это наше, независимо от ассоциаций. Для ясности — это все рок-музыка, если только она вам вдруг покажется не очень подходящей».









The term “Hair Metal”? It doesn’t bother me in the least, although it does some of the peers. “Hair Metal”, think about it really. I’ll embrace the tag 40 years later. Hey, it identifies you into the 80’s genre forever. #ratt #leadersofthepack #sunsetstripexperience #ontour2024 pic.twitter.com/todFjyqUvT If you’re doing buisness are you not going to be played on Hair Nation or do shows with the term Hair because of the term. I’m not bothered because we created Ratt n’ Roll, and that is ours regardless of the association. To be clear it’s all Rock Music unless you’re needing it..













+0 -0



просмотров: 97