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STEPHEN PEARCY о "волосатом митОле"



STEPHEN PEARCY зашел в Х и решил поговорить о "волосатом митОле":



«Термин "Hair Metal"? Меня он нисколько не напрягает, хотя некоторых коллег и раздражает. 'Hair Metal', только подумайте об этом. Я соглашусь с этим термином и 40 лет спустя. Эй, он навсегда причисляет тебя к жанру 80-х».



Один из подписчиков не согласился с певцом, написав:



"Нет, я никогда не приму термин "hair metal", поскольку он был создан специально для того, чтобы маргинализировать целый жанр действительно талантливых музыкантов. Все дело в музыке, а не в прическе".



Это побудило музыканта ответить:



«Если вы занимаетесь делом, то не намерены выступать на [канале SiriusXM] Hair Nation или делать шоу с использованием словосочетания Hair из-за этого термина. Меня это не напрягает, потому что мы создали Ratt n' Roll, и это наше, независимо от ассоциаций. Для ясности — это все рок-музыка, если только она вам вдруг покажется не очень подходящей».









#leadersofthepack #sunsetstripexperience #ontour2024 pic.twitter.com/todFjyqUvT The term вЂњHair MetalвЂќ? It doesnвЂ™t bother me in the least, although it does some of the peers. вЂњHair MetalвЂќ, think about it really. IвЂ™ll embrace the tag 40 years later. Hey, it identifies you into the 80вЂ™s genre forever. #ratt If youвЂ™re doing buisness are you not going to be played on Hair Nation or do shows with the term Hair because of the term. IвЂ™m not bothered because we created Ratt nвЂ™ Roll, and that is ours regardless of the association. To be clear itвЂ™s all Rock Music unless youвЂ™re needing it..













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