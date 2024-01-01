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*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 38
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*MASTODON выпускают кофе 27
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Stephen Pearcy

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12 авг 2024 : 		 STEPHEN PEARCY о "волосатом митОле"

2 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления STEPHEN PEARCY

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18 дек 2023 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

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10 июл 2023 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

4 июл 2023 : 		 Вокалист RATT не считает гранж виновным в кончине эпохи глэма

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17 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о возможности собрать классический состав RATT

8 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY нашёл автора для книги

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8 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY о круизе Monsters Of Rock

13 фев 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о музыкантах, использующих фонограмму

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14 окт 2022 : 		 Сборник STEPHEN PEARCY будет содержать редкий материал

29 авг 2022 : 		 STEPHEN PEARCY на GOLDEN ROBOT RECORDS

18 июл 2022 : 		 Гитарист STEPHEN PEARCY перенес сердечный приступ

6 июл 2022 : 		 STEPHEN PEARCY и ROBBIN CROSBY хотели создать группу с NIKKI SIXX'ом и TOMMY LEE

30 июн 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о борьбе с раком

6 май 2022 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет классику RATT

19 янв 2022 : 		 STEPHEN PEARCY выпустит альбом в этом году

1 дек 2021 : 		 STEPHEN PEARCY поймал COVID-19

9 окт 2021 : 		 Документальный фильм о STEPHEN PEARCY
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STEPHEN PEARCY о "волосатом митОле"



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STEPHEN PEARCY зашел в Х и решил поговорить о "волосатом митОле":

«Термин "Hair Metal"? Меня он нисколько не напрягает, хотя некоторых коллег и раздражает. 'Hair Metal', только подумайте об этом. Я соглашусь с этим термином и 40 лет спустя. Эй, он навсегда причисляет тебя к жанру 80-х».

Один из подписчиков не согласился с певцом, написав:

"Нет, я никогда не приму термин "hair metal", поскольку он был создан специально для того, чтобы маргинализировать целый жанр действительно талантливых музыкантов. Все дело в музыке, а не в прическе".

Это побудило музыканта ответить:

«Если вы занимаетесь делом, то не намерены выступать на [канале SiriusXM] Hair Nation или делать шоу с использованием словосочетания Hair из-за этого термина. Меня это не напрягает, потому что мы создали Ratt n' Roll, и это наше, независимо от ассоциаций. Для ясности — это все рок-музыка, если только она вам вдруг покажется не очень подходящей».

The term вЂњHair MetalвЂќ? It doesnвЂ™t bother me in the least, although it does some of the peers. вЂњHair MetalвЂќ, think about it really. IвЂ™ll embrace the tag 40 years later. Hey, it identifies you into the 80вЂ™s genre forever. #ratt#leadersofthepack#sunsetstripexperience#ontour2024pic.twitter.com/todFjyqUvT



If youвЂ™re doing buisness are you not going to be played on Hair Nation or do shows with the term Hair because of the term. IвЂ™m not bothered because we created Ratt nвЂ™ Roll, and that is ours regardless of the association. To be clear itвЂ™s all Rock Music unless youвЂ™re needing it..






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