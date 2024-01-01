STEPHEN PEARCY о "волосатом митОле"

STEPHEN PEARCY зашел в Х и решил поговорить о "волосатом митОле":
«Термин "Hair Metal"? Меня он нисколько не напрягает, хотя некоторых коллег и раздражает. 'Hair Metal', только подумайте об этом. Я соглашусь с этим термином и 40 лет спустя. Эй, он навсегда причисляет тебя к жанру 80-х».
Один из подписчиков не согласился с певцом, написав:
"Нет, я никогда не приму термин "hair metal", поскольку он был создан специально для того, чтобы маргинализировать целый жанр действительно талантливых музыкантов. Все дело в музыке, а не в прическе".
Это побудило музыканта ответить:
«Если вы занимаетесь делом, то не намерены выступать на [канале SiriusXM] Hair Nation или делать шоу с использованием словосочетания Hair из-за этого термина. Меня это не напрягает, потому что мы создали Ratt n' Roll, и это наше, независимо от ассоциаций. Для ясности — это все рок-музыка, если только она вам вдруг покажется не очень подходящей».
If youвЂ™re doing buisness are you not going to be played on Hair Nation or do shows with the term Hair because of the term. IвЂ™m not bothered because we created Ratt nвЂ™ Roll, and that is ours regardless of the association. To be clear itвЂ™s all Rock Music unless youвЂ™re needing it..
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