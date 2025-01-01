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*С Новым Годом! 76
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 27
*Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему П... 23
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 22
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
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Stephen Pearcy

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4 янв 2025 : 		 STEPHEN PEARCY исполнил недавно выпущенный трек RATT

26 окт 2024 : 		 Видео полного выступления STEPHEN PEARCY

13 сен 2024 : 		 STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!»

30 авг 2024 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

12 авг 2024 : 		 STEPHEN PEARCY о "волосатом митОле"

2 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления STEPHEN PEARCY

7 июл 2024 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к STEPHEN PEARCY

4 янв 2024 : 		 STEPHEN PEARCY целиком исполнил дебютный альбом RATT

20 дек 2023 : 		 STEPHEN PEARCY целиком исполнит дебютный альбом RATT

18 дек 2023 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

14 сен 2023 : 		 STEPHEN PEARCY выбрал 5 пластинок для необитаемого острова

10 июл 2023 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

4 июл 2023 : 		 Вокалист RATT не считает гранж виновным в кончине эпохи глэма

22 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о будущем сборнике

17 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о возможности собрать классический состав RATT

8 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY нашёл автора для книги

14 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY: «ЗСРНР плевать на рок- и хэви-группы 80-х»

8 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY о круизе Monsters Of Rock

13 фев 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о музыкантах, использующих фонограмму

31 янв 2023 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет RATT

14 ноя 2022 : 		 STEPHEN PEARCY представит песню с Jake'ом E. Lee

14 окт 2022 : 		 Сборник STEPHEN PEARCY будет содержать редкий материал

29 авг 2022 : 		 STEPHEN PEARCY на GOLDEN ROBOT RECORDS

18 июл 2022 : 		 Гитарист STEPHEN PEARCY перенес сердечный приступ

6 июл 2022 : 		 STEPHEN PEARCY и ROBBIN CROSBY хотели создать группу с NIKKI SIXX'ом и TOMMY LEE

30 июн 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о борьбе с раком
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STEPHEN PEARCY исполнил недавно выпущенный трек RATT



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STEPHEN PEARCY в рамках выступления 29 декабря, исполнил недавно выпущенный прежде неизданный трек RATT 1984 года, "Reach For The Sky".






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