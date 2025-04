30 мар 2025



STEPHEN PEARCY обещает сюрпризы



STEPHEN PEARCY в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он вновь сошелся с Warren'ом DeMartini:



«Как это произошло — интересная история. Все произошло на M3 [рок-фестивале], и наши друзья сказали: «Эй, что нужно сделать, чтобы вы с Warren'ом стали хедлайнерами M3?». А я такой: "Да ладно. Я не разговаривал с этим парнем восемь лет". И это подстрекательство подстегнуло его, подстегнуло меня, и теперь у нас есть несколько концертов. Последние несколько дней в Лос-Анджелесе прошли очень хорошо, а репетиции - просто потрясающе. Как будто это настоящий мужик, понимаете, о чем я? Даже я говорю: "Черт, вот он, настоящий чувак".



Репетиции пока превосходят все мои ожидания. И мы прошлись по ряду песен, о которых нас частенько спрашивали — 'Givin' Yourself Away' и 'Dangerous But Worth The Risk', поэтому я в восторге, ведь в сольном сете у меня их нет.



Я скажу вам так: ждите сюрпризы, и они весьма клевые... У нас полно песен и я уже и думать о них забыл. Я могу устроить тур по клипа, у нас их... сколько там... штук 16, срань господня... Даже 'Givin' Yourself Away' выходила синглом и был клип, но не в США, а в Японии».



О том, что с ними не будут играть Bobby Blotzer и Juan Croucier:



«Вы знаете, как это называется? Мне пришлось очень осторожно подходить к тому, как мы с Warren'ом заново знакомились. И привлечь всех — к тому же, все не так уж и прекрасно — сначала все хорошо, а потом не очень. Я не хотел, чтобы это была группа RATT с «кто это?» и «кто это?». И вначале я думал: «Ну, давайте попробуем сделать это только с Warren'ом и со мной, посмотрим, как это сработает, и будем двигаться дальше». Но у нас с Warren'ом нет причин пытаться сделать из этого что-то в духе RATT, потому что это и есть RATT. Я полагаю, люди это понимают. Это чествование нашей музыки, нашего наследия. Дело не в том, что «О, мы должны собрать оригинальных чуваков». Я не думаю, что людям есть до этого дело.



Ну, если бы я хотел, то это были бы Robbin [Crosby, поздний гитарист RATT], я и Warren. Поэтому сейчас я не настаиваю ни на чем, потому что думаю, что люди понимают, когда я выхожу на сцену. Они наслаждаются этим. А с приходом Warren'а это просто дополнительное удовольствие. И это великолепно, поскольку сейчас можно сказать, что никогда не говори никогда, так что я с нетерпением жду начала. Мы оба с нетерпением ждем этого. Все в предвкушении, все в восторге. Это отличный сет. Нам предстоит сыграть много музыки, а там посмотрим».











+0 -2



( 3 ) просмотров: 459