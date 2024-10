сегодня



Видео полного выступления STEPHEN PEARCY



Видео полного выступления STEPHEN PEARCY, которое состоялось 12 октября в Fat Jacks Oyster And Sports Bar, Texarkana, Arkansas, доступно для просмотра ниже:



"Wanted Man"

"Slip Of The Lip"

"Way Cool Jr."

"The Morning After"

"You're In Trouble"

"You're In Love"

"Lay It Down"

"Lack Of Communication"

"You Should Know By Now"

"Lovin' You's A Dirty Job"

"I'm Insane"

"Nobody Ride For Free"

"Back For More"

"You Think You're Tough"

"In Your Direction"

"Round and Round"











