сегодня



Специальное издание от VOLBEAT



VOLBEAT специально ко дню музыкального магазина тиражом в три тысячи копий выпустят на виниле сборник "Hokus Bonus", содержащий треки, выходившие в качестве бонусов на различных лимитированных изданиях предыдущих студийных пластинок. Такие треки как "Slaytan", "Under The Influence" и "Immortal But Destructable" впервые будут доступны на виниле.



Трек-лист:



Side A:



01. Rebel Angel *



02. Angelfuck



03. Ecotone



04. Lola Montez (Harp Version) *



05. Evelyn (Early Michael Vox Version) *



06. Slaytan ‡



Side B:



01. For Evigt (feat. Johan Olsen) *



02. Black Rose (Michael Vox Version) ‡



03. Under The Influence ‡



04. Immortal But Destructible ‡



05. Die To Live (Michael Vox Version) ‡



*Available for the first time on vinyl in North America



‡Available for the first time ever on vinyl











+0 -1



просмотров: 161