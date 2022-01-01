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Volbeat

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21 фев 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

13 фев 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

5 фев 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

4 фев 2022 : 		 VOLBEAT отыграли с бывшим барабанщиком SLAYER

26 янв 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

14 янв 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

10 янв 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

30 дек 2021 : 		 Вокалист VOLBEAT удивлен успеху в США

21 дек 2021 : 		 Вокалист VOLBEAT: «Влияние BLACK SABBATH на новом альбоме очевидно»

6 дек 2021 : 		 Новое видео VOLBEAT

3 дек 2021 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

2 дек 2021 : 		 Вокалист VOLBEAT: «Дэт-металл? Да легко!»

12 ноя 2021 : 		 Новое видео VOLBEAT

1 ноя 2021 : 		 Новая песня VOLBEAT в память о вокалисте ENTOMBED A.D.

28 окт 2021 : 		 Новая песня VOLBEAT

25 окт 2021 : 		 Видео полного выступления VOLBEAT

28 сен 2021 : 		 Новая песня VOLBEAT

18 авг 2021 : 		 Песня VOLBEAT стала первой

29 июл 2021 : 		 Гитарист VOLBEAT о новом альбоме

27 июл 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от VOLBEAT

12 июл 2021 : 		 Новое видео VOLBEAT

4 июл 2021 : 		 Новый альбом VOLBEAT готов

4 июн 2021 : 		 Новые песни VOLBEAT

27 янв 2021 : 		 Дебютный альбом VOLBEAT будет переиздан

30 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза VOLBEAT

23 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза VOLBEAT
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Видео с текстом от VOLBEAT



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"Step Into Light", официальное видео с текстом от группы VOLBEAT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Servant Of The Mind", выход которого состоялся третьего декабря на Republic Records.

Трек-лист:

01. Temple Of Ekur

02. Wait A Minute My Girl

03. The Sacred Stones

04. Shotgun Blues

05. The Devil Rages On

06. Say No More

07. Heaven's Descent

08. Dagen Før (feat. Stine Bramsen)

09. The Passenger

10. Step Into Light

11. Becoming

12. Mindlock

13. Lasse's Birgitta

Deluxe 2 CD/2 LP and digital deluxe bonus tracks:

14. Return To None (WOLFBRIGADE cover)

15. Domino (THE CRAMPS/ROY ORBISON cover)

16. Shotgun Blues (feat. Dave Matrise from JUNGLE ROT)

17. Dagen Før (Michael Vox Version)

Варианты изданий винила (North America)

* Standard 180g black vinyl 2LP

* Translucent Rust 2 LP – Volbeat.dk exclusive, limited to 550

* Transparent Yellow 2 LP – Revolver magazine exclusive, limited to 400

* Mystery Color LP2 – indie retail exclusive, limited to 100

Варианты изданий винила (Europe)

* Standard 180g black vinyl 2 LP

* Crystal Clear 2 LP, volbeat.dk exclusive, limited to 2,000

* Glow In The Dark 2 LP, EMP exclusive, limited to 2,000

* Orange and Blue 2 LP, UMG exclusive, limited to 3,100

* Danish Red and White 2 LP – only available in Denmark, limited to 2,000

VOLBEAT Release Official Lyric Video For New Song




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КомментарииСкрыть/показать 1 )
21 фев 2022, 12:42
во что превратились...


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