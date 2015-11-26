Фрагмент нового релиза VOLBEAT

VOLBEAT двадцать седьмого ноября на Republic Records выпустили новый концертный релиз "Rewind, Replay, Rebound: Live In Deutschland", запись которого проходила на немецких выступления в рамках мирового тура по "Rewind, Replay, Rebound". Фрагмент из этого релиза, "Sorry Sack Of Bones" (Live In Stuttgart)", доступен для просмотра ниже.
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