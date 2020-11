15 ноя 2020



Фрагмент нового релиза VOLBEAT



VOLBEAT двадцать седьмого ноября на Republic Records выпустят новый концертный релиз "Rewind, Replay, Rebound: Live In Deutschland", запись которого проходила на немецких выступления в рамках мирового тура по "Rewind, Replay, Rebound". Фрагмент из этого релиза, ""Die To Live – Live In Stuttgart", доступен для просмотра ниже.



Трек-лист:



01. Intro/Lola Montez



02. Pelvis On Fire



03. Doc Holliday



04. Sorry Sack Of Bones



05. The Garden's Tale



06. Ring Of Fire



07. Sad Man's Tongue



08. When We Were Kids



09. Slaytan



10. Dead But Rising



11. Fallen



12. Die To Live



13. Seal The Deal



14. For Evigt



15. 7:24



16. Cheapside Sloggers



17. Lonesome Rider



18. Parasite



19. The Everlasting



20. Cloud 9



21. Last Day Under The Sun



22. The Devil's Bleeding Crown



23. Leviathan



24. Let It Burn



25. Pool Of Booze, Booze, Booza



26. Boa [JDM]



27. Still Counting







