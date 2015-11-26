Видео с текстом от VOLBEAT

"Say No More", официальное видео с текстом от группы VOLBEAT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Servant Of The Mind", выход которого состоялся третьего декабря на Republic Records.
Трек-лист:
01. Temple Of Ekur
02. Wait A Minute My Girl
03. The Sacred Stones
04. Shotgun Blues
05. The Devil Rages On
06. Say No More
07. Heaven's Descent
08. Dagen Før (feat. Stine Bramsen)
09. The Passenger
10. Step Into Light
11. Becoming
12. Mindlock
13. Lasse's Birgitta
Deluxe 2 CD/2 LP and digital deluxe bonus tracks:
14. Return To None (WOLFBRIGADE cover)
15. Domino (THE CRAMPS/ROY ORBISON cover)
16. Shotgun Blues (feat. Dave Matrise from JUNGLE ROT)
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