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Volbeat

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23 мар 2020 : 		 Гитарист VOLBEAT — молодёжи: «Это не просто простуда!»

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27 ноя 2019 : 		 VOLBEAT в Гамбурге

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25 окт 2019 : 		 VOLBEAT о туре по Великобритании

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2 авг 2019 : 		 Рассказ об издании альбома VOLBEAT

26 июл 2019 : 		 Новая песня VOLBEAT

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15 май 2019 : 		 VOLBEAT выпустят новый альбом в августе

10 май 2019 : 		 Новая песня VOLBEAT

24 дек 2018 : 		 VOLBEAT в середине процесса записи
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VOLBEAT творят



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Гитарист VOLBEAT Rob Caggiano рассказал о том, как группа проводит время на коронапаузе:

«Все творят у себя по домам, Michael написал много нового. Я же очень занят у себя дома. По сути это всё, что мы можем сделать здесь и сейчас, — просто сочинять. Ничего другого особо не происходит, но я был очень креативен, да все были креативны до чёртиков... Последние пару месяцев я только и делаю, что сочиняю — идеи прут, на моей волне. Куда всё в итоге пойдёт, я пока не знаю, но да — это всё в кайф — просто генерировать и работать над чем-то новым.

Понятно, что вся эта история с корона-пандемией ужасна и как-то подзатянулась. Но я думаю, что нам нужна перезагрузка. Я отлично и с наслаждением провожу время с семьёй. И очень здорово, что не нужно куда-то постоянно переезжать. Такого не было... Даже не знаю, может, лет двадцать пять, может, тридцать, безумие же какое-то. Но да — очень здорово просто творить и заниматься тем, на что у нас обычно не хватает времени».

VOLBEAT Has Been





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