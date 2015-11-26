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Вокалист VOLBEAT : «Влияние BLACK SABBATH на новом альбоме очевидно»



Michael Poulsen в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме:



«Если вы обратите внимание на более тяжёлую сторону материала, то очевидно, что в нём много от старого BLACK SABBATH — больше от прошлого [Ронни Джеймса] Дио и от [эры] Tony Martin'а. Я люблю материал Ozzy [Osbourne'а], но вы точно можете услышать вдохновение от BLACK SABBATH эпохи Dio и Tony Martin'a. А ещё есть влияние дэт-металла старой школы, например DEATH, BOLT THROWER и ENTOMBED; вы определённо можете услышать это между делом. А также и от ранней METALLICA. И когда мы исполняем подобные партии, у нас по-прежнему есть идеи рок-н-ролла 50-х годов, идущие от Элвиса Пресли, Джерри Ли Льюиса и Литтл Ричарда, и элементы панка, которые могут навеять вам некоторые вещи RAMONES и более мрачные вещи CRAMPS».







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