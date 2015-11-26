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Volbeat

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21 дек 2021 : 		 Вокалист VOLBEAT: «Влияние BLACK SABBATH на новом альбоме очевидно»

6 дек 2021 : 		 Новое видео VOLBEAT

3 дек 2021 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

2 дек 2021 : 		 Вокалист VOLBEAT: «Дэт-металл? Да легко!»

12 ноя 2021 : 		 Новое видео VOLBEAT

1 ноя 2021 : 		 Новая песня VOLBEAT в память о вокалисте ENTOMBED A.D.

28 окт 2021 : 		 Новая песня VOLBEAT

25 окт 2021 : 		 Видео полного выступления VOLBEAT

28 сен 2021 : 		 Новая песня VOLBEAT

18 авг 2021 : 		 Песня VOLBEAT стала первой

29 июл 2021 : 		 Гитарист VOLBEAT о новом альбоме

27 июл 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от VOLBEAT

12 июл 2021 : 		 Новое видео VOLBEAT

4 июл 2021 : 		 Новый альбом VOLBEAT готов

4 июн 2021 : 		 Новые песни VOLBEAT

27 янв 2021 : 		 Дебютный альбом VOLBEAT будет переиздан

30 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза VOLBEAT

23 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза VOLBEAT

15 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза VOLBEAT

20 окт 2020 : 		 Трейлер нового релиза VOLBEAT

17 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза VOLBEAT

8 окт 2020 : 		 Специальное издание от VOLBEAT

9 сен 2020 : 		 VOLBEAT творят

3 сен 2020 : 		 VOLBEAT выпускают ром

12 июн 2020 : 		 Обучающее видео от VOLBEAT

9 июн 2020 : 		 Гитарист VOLBEAT написал много материала
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Вокалист VOLBEAT: «Влияние BLACK SABBATH на новом альбоме очевидно»



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Michael Poulsen в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме:

«Если вы обратите внимание на более тяжёлую сторону материала, то очевидно, что в нём много от старого BLACK SABBATH — больше от прошлого [Ронни Джеймса] Дио и от [эры] Tony Martin'а. Я люблю материал Ozzy [Osbourne'а], но вы точно можете услышать вдохновение от BLACK SABBATH эпохи Dio и Tony Martin'a. А ещё есть влияние дэт-металла старой школы, например DEATH, BOLT THROWER и ENTOMBED; вы определённо можете услышать это между делом. А также и от ранней METALLICA. И когда мы исполняем подобные партии, у нас по-прежнему есть идеи рок-н-ролла 50-х годов, идущие от Элвиса Пресли, Джерри Ли Льюиса и Литтл Ричарда, и элементы панка, которые могут навеять вам некоторые вещи RAMONES и более мрачные вещи CRAMPS».

MICHAEL POULSEN Says BLACK SABBATH Influence On New VOLBEAT Album Is





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