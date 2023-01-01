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Вокалист VOLBEAT: «Неожиданно мы остались втроём»



Michael Poulsen в интервью Sonic Perspectives рассказал об уходе Rob'a Caggiano, которого сейчас подменяет Flemming C. Lund из THE ARCANE ORDER:



«В сети есть заявление, и я не могу вдаваться в подробности. Но дело в том, что за три недели до начала тура мы внезапно превратились в группу из трёх человек. И, конечно, мы изначально думали: "Давайте просто выйдем втроём. Мы оказались в таком положении". Но в конце концов, когда мы сели за стол и я стал составлять сет-лист, мы, конечно, оказались в несколько затруднительном положении. Поэтому были разные варианты, кому мы могли бы позвонить, чтобы попросить помочь, но поскольку я уже работал с Flemming'ом и знал Flemming'а, я позвонил ему, хотя он и сказал: "Я понятия не имею, как звучит VOLBEAT". [Смеётся]. Он любит только дэт-металл. Поэтому он добавил: "Я должен послушать много записей VOLBEAT". Конечно, он знал VOLBEAT — в Дании все знают VOLBEAT — но он не слушал VOLBEAT. Поэтому он сказал: "Дайте мне несколько дней, чтобы понять, что вы играете, помимо того, что можно услышать по радио". И он принял вызов, и мы заключили соглашение, и он помогает VOLBEAT в этом году».







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