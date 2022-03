сегодня



Видео с текстом от VOLBEAT



Lasse's Birgitta, официальное видео с текстом от группы VOLBEAT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Servant Of The Mind", выход которого состоялся третьего декабря на Republic Records.



Трек-лист:



01. Temple Of Ekur



02. Wait A Minute My Girl



03. The Sacred Stones



04. Shotgun Blues



05. The Devil Rages On



06. Say No More



07. Heaven's Descent



08. Dagen Før (feat. Stine Bramsen)



09. The Passenger



10. Step Into Light



11. Becoming



12. Mindlock



13. Lasse's Birgitta



Deluxe 2 CD/2 LP and digital deluxe bonus tracks:



14. Return To None (WOLFBRIGADE cover)



15. Domino (THE CRAMPS/ROY ORBISON cover)



16. Shotgun Blues (feat. Dave Matrise from JUNGLE ROT)



17. Dagen Før (Michael Vox Version)



Варианты изданий винила (North America)



* Standard 180g black vinyl 2LP



* Translucent Rust 2 LP – Volbeat.dk exclusive, limited to 550



* Transparent Yellow 2 LP – Revolver magazine exclusive, limited to 400



* Mystery Color LP2 – indie retail exclusive, limited to 100



Варианты изданий винила (Europe)



* Standard 180g black vinyl 2 LP



* Crystal Clear 2 LP, volbeat.dk exclusive, limited to 2,000



* Glow In The Dark 2 LP, EMP exclusive, limited to 2,000



* Orange and Blue 2 LP, UMG exclusive, limited to 3,100



* Danish Red and White 2 LP – only available in Denmark, limited to 2,000







просмотров: 60