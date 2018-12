11 дек 2018



Фрагмент нового DVD VOLBEAT



Исполнение композиции "For Evigt", взятое из нового концертного релиза VOLBEAT, "Let's Boogie! Live From Telia Parken", доступно ниже. Запись выступления проходила 26 августа 2017 года в датском Telia Parken, где собралось 48 250 зрителей. Выход диска намечен на 14 декабря.



Специальными гостями на этом шоу были Mille Petrozza (KREATOR), Johan Olsen, Mark "Barney" Greenway (NAPALM DEATH), Lars Ulrich (METALLICA), боксер Mikkel Kessler и Danko Jones. Релиз будет доступен в следующих вариантах: Blu-ray/2CD, DVD/2CD, 2CD, 3LP и в цифровом варианте.



Трек-лист:





01. The Devil's Bleeding Crown



02. Heaven Nor Hell



03. Radio Girl



04. Lola Montez



05. Let It Burn (feat. Mia Maja)



06. Doc Holiday



07. Sad Man's Tongue



08. 16 Dollars



09. 7 Shots (feat. Mille Petrozza and Rod Sinclair)



10. Fallen



11. Slaytan



12. Dead But Rising



13. Goodbye Forever



14. Maybellene I Hofteholder



15. The Everlasting



16. For Evigt (feat. Johan Olsen, Mia Maja and Rod Sinclair)



17. Evelyn (feat. Mark "Barney" Greenway)



18. Lonesome Rider



19. Seal The Deal



20. The Garden's Tale (feat. Johan Olsen)



21. Guitar Gangsters And Cadillac Blood (feat. Lars Ulrich)



22. Enter Sandman (feat. Lars Ulrich)



23. A Warrior's Call (feat. Mikkel Kessler)



24. Black Rose (feat. Danko Jones)



25. Pool Of Booze, Booze, Booza



26. Still Counting





Гости:



* Mia Maja - Vocals on "Let It Burn", "For Evigt"



* Rod Sinclair - Banjo on "7 Shots" and "For Evigt"



* Mille Petrozza - Vocals on "7 Shots"



* Johan Olsen - Vocals on "For Evigt" and "The Garden's Tale"



* Barney Greenway - Vocals on "Evelyn"



* Lars Ulrich - Drums on "Guitar Gangsters And Cadillac Blood" and "Enter Sandman"



* Mikkel Kessler - Special Appearance on "A Warrior's Call"



* Danko Jones - Vocals on "Black Rose"































+2 -0



( 1 )





просмотров: 193