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*Почему EXODUS не стали популярными? 46
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 33
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 22
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
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Volbeat

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17 дек 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

9 ноя 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

20 окт 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

8 окт 2022 : 		 Видео полного выступления VOLBEAT

30 сен 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

24 авг 2022 : 		 Видео от VOLBEAT памяти вокалиста ENTOMBED

5 май 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

14 апр 2022 : 		 Новое видео VOLBEAT

17 мар 2022 : 		 Переиздание VOLBEAT выйдет весной

14 мар 2022 : 		 Видео полного выступления VOLBEAT

9 мар 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

5 мар 2022 : 		 Вокалист VOLBEAT — о Jon'e Dette

21 фев 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

13 фев 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

5 фев 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

4 фев 2022 : 		 VOLBEAT отыграли с бывшим барабанщиком SLAYER

26 янв 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

14 янв 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

10 янв 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

30 дек 2021 : 		 Вокалист VOLBEAT удивлен успеху в США

21 дек 2021 : 		 Вокалист VOLBEAT: «Влияние BLACK SABBATH на новом альбоме очевидно»

6 дек 2021 : 		 Новое видео VOLBEAT

3 дек 2021 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

2 дек 2021 : 		 Вокалист VOLBEAT: «Дэт-металл? Да легко!»

12 ноя 2021 : 		 Новое видео VOLBEAT

1 ноя 2021 : 		 Новая песня VOLBEAT в память о вокалисте ENTOMBED A.D.
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Концертное видео VOLBEAT



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“Say No More”, новое концертное видео группы VOLBEAT, доступно для просмотра ниже.

VOLBEAT Share New Video "Say No More" (Official Bootleg - Live From Anaheim)




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