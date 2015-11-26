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Volbeat

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2 дек 2021 : 		 Вокалист VOLBEAT: «Дэт-металл? Да легко!»

12 ноя 2021 : 		 Новое видео VOLBEAT

1 ноя 2021 : 		 Новая песня VOLBEAT в память о вокалисте ENTOMBED A.D.

28 окт 2021 : 		 Новая песня VOLBEAT

25 окт 2021 : 		 Видео полного выступления VOLBEAT

28 сен 2021 : 		 Новая песня VOLBEAT

18 авг 2021 : 		 Песня VOLBEAT стала первой

29 июл 2021 : 		 Гитарист VOLBEAT о новом альбоме

27 июл 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от VOLBEAT

12 июл 2021 : 		 Новое видео VOLBEAT

4 июл 2021 : 		 Новый альбом VOLBEAT готов

4 июн 2021 : 		 Новые песни VOLBEAT

27 янв 2021 : 		 Дебютный альбом VOLBEAT будет переиздан

30 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза VOLBEAT

23 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза VOLBEAT

15 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза VOLBEAT

20 окт 2020 : 		 Трейлер нового релиза VOLBEAT

17 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза VOLBEAT

8 окт 2020 : 		 Специальное издание от VOLBEAT

9 сен 2020 : 		 VOLBEAT творят

3 сен 2020 : 		 VOLBEAT выпускают ром

12 июн 2020 : 		 Обучающее видео от VOLBEAT

9 июн 2020 : 		 Гитарист VOLBEAT написал много материала

27 май 2020 : 		 VOLBEAT сочиняют

22 май 2020 : 		 VOLBEAT получили пятую платину на родине

15 май 2020 : 		 Новое видео VOLBEAT
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Вокалист VOLBEAT: «Дэт-металл? Да легко!»



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Вокалист VOLBEAT Michael Poulsen, игравший экстремальный металл в DOMINUS в начале 90-х, сказал, что не исключает варианта возвращения к истокам:

«Однажды это произойдёт, я просто не знаю когда. Это произойдёт в тот момент, когда я почувствую, что настал подходящий момент, когда я буду чувствовать вдохновение, чтобы сделать именно это. У меня так много замечательных друзей в дэт-металлическом сообществе, и я разговаривал со многими из них. Я просто знаю, что это случится. Я просто не знаю когда».

VOLBEAT











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КомментарииСкрыть/показать 3 )

CosmicBear


2 дек 2021, 20:48		Не забудь взять в группу Ингви Мальмстина, Эда Ширана, Джима Керри и Стиви Ти.

https://www.darkside.ru/news/133384/
https://www.darkside.ru/news/133900/
https://www.youtube.com/watch?v=7t3a_wk904E

Oloir


2 дек 2021, 21:18		можно не надо?

ElectricRetard


2 дек 2021, 22:29		>можно не надо?
Эм, а чо так?


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