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Вокалист VOLBEAT : «Дэт-металл? Да легко!»



Вокалист VOLBEAT Michael Poulsen, игравший экстремальный металл в DOMINUS в начале 90-х, сказал, что не исключает варианта возвращения к истокам:



«Однажды это произойдёт, я просто не знаю когда. Это произойдёт в тот момент, когда я почувствую, что настал подходящий момент, когда я буду чувствовать вдохновение, чтобы сделать именно это. У меня так много замечательных друзей в дэт-металлическом сообществе, и я разговаривал со многими из них. Я просто знаю, что это случится. Я просто не знаю когда».







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