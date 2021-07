сегодня



Кавер-версия METALLICA от VOLBEAT



Версия композиции METALLICA "Don't Tread On Me" от VOLBEAT, которая будет включена в сборник "The Metallica Blacklist", выходящий десятого декабря, доступна для прослушивания ниже.



Трек-лист:



* ALESSIA CARA & THE WARNING - Enter Sandman



* MAC DEMARCO - Enter Sandman



* GHOST - Enter Sandman



* JUANES - Enter Sandman



* RINA SAWAYAMA - Enter Sandman



* WEEZER - Enter Sandman



* SAM FENDER - Sad But True (Live)



* JASON ISBELL - Sad But True



* MEXICAN INSTITUTE OF SOUND FEAT. LA PERLA & GERA MX - Sad But True



* ROYAL BLOOD - Sad But True



* ST. VINCENT - Sad But True



* WHITE REAPER - Sad But True



* YB - Sad But True



* BIFFY CLYRO - Holier Than Thou



* THE CHATS - Holier Than Thou



* OFF! - Holier Than Thou



* PUP - Holier Than Thou



* COREY TAYLOR - Holier Than Thou



* CAGE THE ELEPHANT - The Unforgiven



* VISHAL DADLANI, DIVINE, SHOR POLICE - The Unforgiven



* DIET CIG - The Unforgiven



* FLATBUSH ZOMBIES FEAT. DJ SCRATCH - The Unforgiven



* HA*ASH - The Unforgiven



* JOSÉ MADERO - The Unforgiven



* MOSES SUMNEY - The Unforgiven



* J BALVIN - Wherever I May Roam



* CHASE & STATUS FEAT. BACKROAD GEE - Wherever I May Roam



* THE NEPTUNES - Wherever I May Roam



* JON PARDI - Wherever I May Roam



* SEBASTIAN - Don't Tread On Else Matters



* PORTUGAL. THE MAN FEAT. AARON BEAM - Don't Tread On Me



* VOLBEAT - Don't Tread On Me



* THE HU - Through The Never



* TOMI OWÓ - Through The Never



* PHOEBE BRIDGERS - Nothing Else Matters



* MILEY CYRUS FEAT. WATT, ELTON JOHN, YO-YO MA, ROBERT TRUJILLO, CHAD SMITH - Nothing Else Matters



* DAVE GAHAN - Nothing Else Matters



* MICKEY GUYTON - Nothing Else Matters



* DERMOT KENNEDY - Nothing Else Matters



* MON LAFERTE - Nothing Else Matters



* IGOR LEVIT - Nothing Else Matters



* MY MORNING JACKET - Nothing Else Matters



* PG ROXETTE - Nothing Else Matters



* DARIUS RUCKER - Nothing Else Matters



* CHRIS STAPLETON - Nothing Else Matters



* TRESOR - Nothing Else Matters



* GOODNIGHT, TEXAS - Of Wolf And Man



* IDLES - The God That Failed



* IMELDA MAY - the god that failed



* CHERRY GLAZERR - My Friend Of Misery



* IZÏA - My Friend Of Misery



* KAMASI WASHINGTON - My Friend Of Misery



* RODRIGO Y GABRIELA - The Struggle Within



















