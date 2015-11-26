Фрагмент нового релиза VOLBEAT

VOLBEAT двадцать седьмого ноября на Republic Records выпустят новый концертный релиз "Rewind, Replay, Rebound: Live In Deutschland", запись которого проходила на немецких выступления в рамках мирового тура по "Rewind, Replay, Rebound". Фрагмент из этого релиза, "Cheapside Sloggers – Live In Stuttgart", доступен для просмотра ниже. Кроме того, в рамках рекламной акции по случаю выхода концертного альбома, группа на официальном канале устроит стрим трем выступлениям из Германии и первый из них, "Live At The Barclaycard Arena In Hamburg, Germany", будет транслироваться уже двадцать второго октября.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).