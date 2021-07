Гитарист VOLBEAT о новом альбоме

сегодня



В рамках беседы с Michael'ом Poulsen'ом, тот рассказал о записи двух новых тем:



«["Wait A Minute My Girl" - это] довольно старая песня, которую я написал очень давно; я просто не заканчивал ее [до прошлого года]. На самом деле, она не так много говорит о грядущем альбоме, который выйдет в конце этого года. Потому что грядущий альбом — это, вероятно, самая тяжелая запись, которую мы когда-либо делали. Там много тяжелых риффов, как у старых BLACK SABBATH, ранних METALLICA, даже немного дэт-металла. Но эти два сингла, которые мы выпустили, на самом деле не отображают альбом. Однако этот трек "Wait A Minute My Girl" — чистый боевик. В ней очень много от Джерри Ли Льюиса, Литтл Ричарда, RAMONES — все эти типажи вместе взятые. И это была одна из тех песен, которые имело смысл выпустить летом, потому что все ждали чего-то нового, чего-то позитивного. Все сидят дома из-за COVID и всего остального. Поэтому мы подумали, что этот трек будет хорошей идеей для выпуска. Он позитивный. В нем есть все те летние краски, которые нужны для хорошего настроения. Он как бы представляет VOLBEAT в разрезе 50-х - 60-х годов и вы определенно можете услышать вдохновение от Джерри Ли Льюиса, Литтл Ричарда, RAMONES. И это просто песня для поднятия настроения. И у меня хорошее от нее ощущение, я очень ей горжусь. Но, как я уже сказал, она не совсем представляет полный альбом, потому что полный альбом — это определенно самый тяжелый альбом, который мы когда-либо делали. А эта песня больше похожа на поп-рок, рок-н-ролл 50-х годов с элементами панка.



['Wait A Minute My Girl'] — это всего лишь один из треков нового альбома, который привносит немного света. Но в остальном материале будет много грома и молний. Есть пара таких жизнерадостных рок-н-ролльных песен, достаточно прямолинейных, но я бы сказал, что, наверное, 85 процентов нового альбома, который, вообще-то, готовился с декабря — довольно тяжелые».













