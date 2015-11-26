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Volbeat

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Гитарист VOLBEAT о новом альбоме



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В рамках беседы с Michael'ом Poulsen'ом, тот рассказал о записи двух новых тем:

«["Wait A Minute My Girl" - это] довольно старая песня, которую я написал очень давно; я просто не заканчивал ее [до прошлого года]. На самом деле, она не так много говорит о грядущем альбоме, который выйдет в конце этого года. Потому что грядущий альбом — это, вероятно, самая тяжелая запись, которую мы когда-либо делали. Там много тяжелых риффов, как у старых BLACK SABBATH, ранних METALLICA, даже немного дэт-металла. Но эти два сингла, которые мы выпустили, на самом деле не отображают альбом. Однако этот трек "Wait A Minute My Girl" — чистый боевик. В ней очень много от Джерри Ли Льюиса, Литтл Ричарда, RAMONES — все эти типажи вместе взятые. И это была одна из тех песен, которые имело смысл выпустить летом, потому что все ждали чего-то нового, чего-то позитивного. Все сидят дома из-за COVID и всего остального. Поэтому мы подумали, что этот трек будет хорошей идеей для выпуска. Он позитивный. В нем есть все те летние краски, которые нужны для хорошего настроения. Он как бы представляет VOLBEAT в разрезе 50-х - 60-х годов и вы определенно можете услышать вдохновение от Джерри Ли Льюиса, Литтл Ричарда, RAMONES. И это просто песня для поднятия настроения. И у меня хорошее от нее ощущение, я очень ей горжусь. Но, как я уже сказал, она не совсем представляет полный альбом, потому что полный альбом — это определенно самый тяжелый альбом, который мы когда-либо делали. А эта песня больше похожа на поп-рок, рок-н-ролл 50-х годов с элементами панка.

['Wait A Minute My Girl'] — это всего лишь один из треков нового альбома, который привносит немного света. Но в остальном материале будет много грома и молний. Есть пара таких жизнерадостных рок-н-ролльных песен, достаточно прямолинейных, но я бы сказал, что, наверное, 85 процентов нового альбома, который, вообще-то, готовился с декабря — довольно тяжелые».

MICHAEL POULSEN: VOLBEAT's Upcoming LP Is 'Definitely The Most Heavy Album That We've Ever Done'





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ElectricRetard


29 июл 2021, 13:22		Ох Мишаня. Если ты пиздишь и запись будет легче хотя бы Seal The Deal, я лично приеду в Данию и насру тебе в суп.


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